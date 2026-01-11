Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση στου «Ζωσιμάδες», με τον ΠΑΣ Γιάννινα και τον Αστέρα Τρίπολης Β' να μένουν στο 1-1.

Το σκορ μάλιστα διαμορφώθηκε από το πρώτο μέρος με τους Μπουλούλη και Μπουλλάρι να χρίζονται σκόρερ και εν τέλει να δίνουν έναν πόντο στην ομάδα τους. Παρέμεινε προ-τελευταία η ομάδα του Γιάννη Γκούμα, «μια ανάσα» από τα Playoffs οι Αρκάδες.

Το ματς:

Μόλις στο 2ο λεπτό ο Φρίμπονγκ βρέθηκε σε πολύ καλή θέση, όμως το τελείωμά του πέρασε ελάχιστα δίπλα από την εστία του Βράκα. Οι γηπεδούχοι σιγά σιγά κατάφεραν να ισορροπήσουν το παιχνίδι, όμως και πάλι ο Αστέρας απείλησε με δυνατό σουτ του Φρόκου που κατέληξε άουτ στο 27'.

Η τρίτη ήταν και η... φαρμακερή, με τον Μπουλούλη να πιάνει ένα φοβερό σουτ εκτός περιοχής και να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα για το 0-1 στο 34ο λεπτό. Ωστόσο, η ομάδα του Γιάννη Γκούμα κατόρθωσε να φέρει το ματς στα ίσα πριν την ανάπαυλα. Οι παίκτες του ΠΑΣ συνεργάστηκαν όμορφα και ο Μπουλλάρι με κοντινό τελείωμα ισοφάρισε σε 1-1 στο 43'.

Στο δεύτερο μέρος και πάλι οι Αρκάδες ήταν αυτοί που απείλησαν πρώτοι, με τον Σιμόνι στο 56' να επιχειρεί διαγώνιο σουτ που πέρασε μόλις άουτ. Αμέσως μετά (58'), ο Κρυπαράκος βρέθηκε σε θέση τετ-α-τετ, όμως το σουτ του πέρασε πάνω από την εστία του Κακαδιάρη.

Ο ρυθμός έπεσε, όμως στο φινάλε ο κίπερ Βρακάς στάθηκε «τείχος» στις προσπάθειες των παικτών του Αστέρα και με σπουδαίες αποκρούσεις εν τέλει έδωσε τον πόντο στην ομάδα του.

ΠΑΣ Γιάννινα: Βρακάς, Πρεκατές, Παυλίδης, Καπέρδας, Λύγκας, Ναούμης, Τσίρης, Κασέμι, Κρυπαράκος, Μπουλλάρι, Σελιμά.

Αστέρας Β': Κακαδιάρης, Κοτσώνης, Κανελλόπουλος, Γρομητσάρης, Γκρόζανιτς, Αλμύρας, Μπουλούλης, Φρόκου, Σιμόνι, Φερνάντες, Φρίμπονγκ.

Βόρειος Όμιλος - Αποτελέσματα

Σάββατο 10 Ιανουαρίου

Νίκη Βόλου - Ηρακλής 1-1

Νέστος Χρυσούπολης - ΠΑΟΚ Β' 0-2

Καμπανιακός - Μακεδονικός 2-1

Κυριακή 11 Ιανουαρίου

ΠΑΣ Γιάννινα - Αστέρας Τρίπολης Β' 1-1

Αναγέννηση Καρδίτσας - Καβάλα, 15:00

Βαθμολογία

1. Ηρακλής 38β.

2. Αναγέννηση Καρδίτσας 36β.

3. Νίκη Βόλου 33β.

4. Αστέρας Τρίπολης Β' 28β.

5. Καβάλα 17β.

6. ΠΑΟΚ Β' 18β.

7. Νέστος Χρυσούπολης 15β.

8. Καμπανιακός 15β.

9. ΠΑΣ Γιάννινα 10β.

10. Μακεδονικός 6β.