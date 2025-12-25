Ο Νίκος Σιόντης έστειλε το δικό του μήνυμα για αυτές τις ημέρες των Χριστουγέννων και στάθηκε ξανά στην προσπάθεια να σταθεί στα πόδια του ο ΠΑΣ Γιάννινα.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Σιόντης σε post του για τις γιορτές αλλά και για τον ΠΑΣ: «Σε αυτές τις Άγιες Ημέρες, εύχομαι σε όλους υγεία, δύναμη και καθαρό μυαλό. Χρόνια πολλά στους φιλάθλους μας, στους ανθρώπους της ομάδας, στις οικογένειες της πόλης και της Ηπείρου. Ιδιαίτερα ένα ειλικρινές ευχαριστώ σε όσους στάθηκαν και στέκονται δίπλα στον ΠΑΣ έμπρακτα.

Σε αυτούς που βοήθησαν σιωπηλά ή φανερά, λίγο ή πολύ. Σε όσους έδειξαν κατανόηση, υπομονή και ευθύνη σε μια περίοδο δύσκολη και απαιτητική. Ο ΠΑΣ περνά μια δοκιμασία, αλλά παραμένει ζωντανός, όρθιος και παρών. Όχι από συνήθεια αλλά χάρις σε ανθρώπους που επέλεξαν να στηρίξουν αντί να σχολιάζουν, να βοηθήσουν αντί να θορυβούν και να πράξουν αντί να κρίνουν.

Τα Χριστούγεννα είναι μια στιγμή σκέψης και αυτοκριτικής για όλους. Για να θυμηθούμε ότι τίποτα ουσιαστικό δεν χτίζεται με αδιαφορία, ούτε με λόγια χωρίς πράξεις. Και ότι η αγάπη για μια ομάδα φαίνεται πρώτα στις δύσκολες στιγμές. Ο ΠΑΣ ανήκει σε όσους τον αγαπούν πραγματικά και αυτό δεν αλλάζει. Μόνο με πίστη, ενότητα και αλήθεια μπορεί και θα βρει ξανά τον δρόμο του.

Ευχόμαστε οι ημέρες αυτές να φέρουν φως, καθαρότητα και τη δύναμη να προχωρήσουμε όλοι μαζί, με λιγότερο θόρυβο, περισσότερη ευθύνη και κοινό στόχο το καλό της ομάδας. Καλά Χριστούγεννα».