Με πρόστιμο 20.000 ευρώ τιμώρησε τον Πανιώνιο η ΔΕΑΒ για πανό κατά της αστυνομίας που ανέβασαν οι οπαδοί του στον αγώνα με την Μαρκό.

Βαρύς έπεσε ο πέλεκυς της ΔΕΑΒ στον Πανιώνιο. Συγκεκριμένα η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας τιμώρησε τους «κυανέρυθρους» με 20.000 ευρώ πρόστιμο για πανό που ανέβασαν οι οπαδοί τους στο ματς με το Μαρκό και αναφερόταν ενάντια στην αστυνομία.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής:

«Η Επιτροπή

1.Αφού έλαβε υπόψη της :

α) Την Έκθεση συμβάντων της Αστυνομίας,

β) Την Έκθεση του Παρατηρητή της διοργανώτριας αρχής ,

γ) Την Έκθεση του Παρατηρητή της ΔΕΑΒ, από τα οποία προκύπτει ότι κατά την διάρκεια του αγώνα μεταξύ των ομάδων «ΠΑΕ ΓΣΣ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΠΑΕ ΜΑΡΚΟ» στις 07-12-2025 εντός της αθλητικής εγκατάστασης του ποδοσφαιρικού γηπέδου της Νέας Σμύρνης, για την 13η αγωνιστική του Πρωταθλήματος της Super League 2 αγωνιστικής περιόδου 2025-2026, έγινε ανάρτηση πανό εκ μέρους των οργανωμένων οπαδών της ΠΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ με ιδεολογικό και υβριστικό περιεχόμενο στα κάγκελα εξωτερικά της θύρας 3, το οποίο ανέγραφε «Το μίσος μεγαλώνει μπάτσοι γουρούνια δολοφόνοι» επέβαλε με την υπ΄ αριθ. 47/2025 Απόφασή της, σε βάρος της ΠΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ τη διοικητική κύρωση προστίμου ύψους είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000€)

Εφαρμογή άρθρου 41Δ ν.4326/2015, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 14 του ν.5085/2025.

2. Αφού έλαβε υπόψη της :

α)Το Φύλλο Αγώνα και

β) Την Έκθεση του παρατηρητή της διοργανώτριας αρχής, από τα οποία προκύπτει ότι κατά τη διάρκεια της αθλητικής συνάντησης μεταξύ των ομάδων «ΟΣΦ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ-ΓΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ» στις 13-12-2025, στο Δημοτικό Γήπεδο Χερσονήσου (Ηρακλείου) για το ερασιτεχνικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου της Α1 Κατηγορίας “GTKOSMOS” της ΕΠΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κρήτης, αγωνιστικής περιόδου 2025/2026, προκλήθηκε σοβαρό επεισόδιο βίας μεταξύ του προπονητή των φιλοξενουμένων και ποδοσφαιριστών των διαγωνιζομένων ποδοσφαιρικών σωματείων, επέβαλε με την υπ΄ αριθ. 48/2025 Απόφασή της , διοικητικά πρόστιμα ως εξής:

Σε βάρος:

α) του αθλητικού σωματείου «ΓΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ», το ποσόν των τριών χιλιάδων (3.000€) ευρώ

β) του αθλητικού σωματείου «ΟΣΦ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ», το ποσόν των τριών χιλιάδων (3.000€) ευρώ, και

γ) σε βάρος τριών φυσικών προσώπων, ποσό τριών χιλιάδων (3.000€) ευρώ, έκαστον σε δύο εξ αυτών, και στο τρίτο εξ αυτών ποσό πέντε χιλιάδων (5.000€) ευρώ.

Εφαρμογή άρθρου 1 ν.4326/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 9 του ν.5224/2025 και το άρθρο 104 του ν.5224/2025».