Ο τερματοφύλακας του Αιγάλεω Ηλίας Κυρίτσης έκανε προσφυγή και ζητάει να μείνει ελεύθερος. Ο ίδιος είχε καταγγείλει επίθεση από τον πρόεδρο.

Ο 28χρονος τερματοφύλακας του Αιγάλεω Ηλίας Κυρίτσης είχε καταγγείλει πως στις 29 Νοεμβρίου έπεσε θύμα επίθεσης από τον πρόεδρο της ΠΑΕ Αχιλλέα Καραχάλιο.

Εκείνη την ημέρα, το «Σίτι» γνώρισε την εκτός έδρας ήττα με 3-0 από τη Μαρκό για τον Β’ όμιλο της Super League 2, με τον τερματοφύλακα των «κυανόλευκων» να υποστηρίζει ότι στο ημίχρονο της αναμέτρησης δέχθηκε χαστούκι από τον συγκεκριμένο παράγοντα.

Μετά τη σχετική ανακοίνωση του ΠΣΑΠΠ και τη στάση της ΠΑΕ, η οποία έκανε λόγο για διαφορετικές προτεραιότητες, ο 28χρονος γκολκίπερ προχώρησε στις επόμενες κινήσεις.

Συγκεκριμένα, κατέθεσε προσφυγή στην ΠΕΕΟΔ της ΕΠΟ για προσβολή της προσωπικότητάς του, ζητώντας την άμεση λύση του συμβολαίου του για σπουδαίο λόγο. Η εκδίκαση της προσφυγής έχει οριστεί για τις 12 Ιανουαρίου