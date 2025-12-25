Οργισμένη ανακοίνωση από τους οπαδούς του Αιγάλεω: «Η υπομονή τελείωσε!»

Οι οπαδοί του Αιγάλεω προχώρησαν σε μία σκληρή ανακοίνωση για τα εσωτερικά προβλήματα της ομάδας, ζητώντας την παραίτηση του προέδρου του Ερασιτέχνη.

Η νέα ήττα του Αιγάλεω με 1-0 από τον Πανιώνιο στη Superleague 2 προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στον κόσμο της ομάδας, με τους οργανωμένους να εκδίδουν ανακοίνωση ζητώντας άμεσες λύσεις.

Οι οπαδοί υποστήριξαν ότι ο σύλλογος είναι υπό πλήρη κατάρρευση, με τα παιδικά τμήματα και τον Ερασιτέχνη να μη λειτουργούν καθόλου ομαλά. Μάλιστα, ζήτησαν και την παραίτηση του προέδρου του Ερασιτέχνη, κατηγορώντας τον για αδιαφάνεια στις αποφάσεις του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Ως εδώ!

Το Αιγάλεω δεν αντέχει άλλο. Η ομάδα, ο Ερασιτέχνης και η ΠΑΕ έχουν παραδοθεί στην αδιαφάνεια, στην ανικανότητα και στα παιχνίδι πλάτης.

Ερασιτέχνης ΑΟ Αιγάλεω

Ο Ερασιτέχνης έχει αποτύχει παντού. Το μπάσκετ είναι δεμένο χειροπόδαρα και δεν μπορεί να κάνει μεταγραφές λόγω οφειλών από πέρσι. Υπάρχουν έσοδα, αλλά δεν υπάρχει κανένα αποτέλεσμα στα τμήματα.

Υπάρχουν χρέη προς το δημόσιο, χαμένες ρυθμίσεις και καμία ενημέρωση προς τον κόσμο και ο πρόεδρος του Ερασιτέχνη. Σιωπή, αδράνεια, κάλυψη.

Παιδικά τμήματα-ντροπή

Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, έχετε κάνει και τα παιδιά πελατεία. 70€ τον μήνα πληρώνουν οι γονείς. Πληρώνουν και πούλμαν για να πάνε τα παιδιά να παίξουν μπάλα.

Ρωτάμε ξεκάθαρα: Που νομίζετε ότι βρίσκεστε; Το Αιγάλεω είναι εργατική πόλη. Δεν είναι Εκάλη, δεν είναι Κηφισιά, είναι Αιγάλεω. Τα παιδιά της πόλης μας πρέπει: Να παίζουν μπάλα, να φοράνε το έμβλημα, με νορμάλ, λαϊκά ποσά. Όχι να στερούνται οι οικογένειες.

Όχι να γίνεται ο αθλητισμός πολυτέλεια. Η ΠΑΕ είναι σε πλήρη κατάρρευση. Παίκτες φεύγουν, λεφτά δεν μπαίνουν, η ομάδα οδηγείται στον υποβιβασμό χωρίς καμία αντίσταση.

Βασικοί παίκτες εξαφανίζονται χωρίς εξηγήσεις. Αγωνιστικό πλάνο: Ανύπαρκτο, το Αιγάλεω έγινε τσιφλίκι χωρίς λογοδοσία, χωρίς σεβασμό, χωρίς ντροπή.

Γιατί δεν τους διώχνει; Ο πρόεδρος του Ερασιτέχνη αρνείται να τους απομακρύνει γιατί είναι πρόεδρος ο γαμπρός του και ο κόσμος βλέπει μπροστινούς με συγγενικές σχέσεις, χρέη που συσσωρεύονται, ευθύνες που μετακυλιόνται και ονόματα που «καλύπτονται».

Αυτά δεν είναι φήμες. Είναι ερωτήματα που δεν απαντιούνται. Η σιωπή είναι στάση και η στάση είναι συνενοχή. Θα σας το πούμε για τελευταία φορά, η υπομονή τελείωσε.

Απαιτούμε, άμεση παραίτηση του προέδρου του Ερασιτέχνη ΑΟ Αιγάλεω. Απομάκρυνση όλων όσων διέλυσαν την ΠΑΕ και τα τμήματα και όλο το Αιγάλεω.

Διαφάνεια τώρα. Το Αιγάλεω δεν είναι μαγαζί, δεν είναι οικογενειακή υπόθεση, δεν είναι ο πεθερός, ο γαμπρός και το τσιφλίκι μας.

ΑΙΓΑΛΕΩ ΘΥΡΑ 12 1983».