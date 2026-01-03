Λήξη της συνεργασίας με τέσσερις παίκτες ανακοίνωσε η Αναγέννηση Καρδίτσας!

Παρελθόν από την Αναγέννηση Καρδίτσας αποτέλουν τέσσερις παίκτες, όπως γνωστοποίησε χθες το βράδυ ο σύλλογος με ανακοίνωση του.

Με ανακοίνωση της το βράδυ της Παρασκευής (02/01), η Αναγέννηση Καρδίτσας, η οποία φέτος βρίσκεται στην δεύτερη θέση του βορείου ομίλου της Superleague 2 και διεκδικεί την άνοδο με αξιώσεις, γνωστοποίησε την λήξη της συνεργασίας της με τέσσερις ποδοσφαιριστές.

Πιο συγκεκριμένα παρελθόν από την ομάδα της Θεσσαλίας αποτελούν ο τερματοφύλακας Γιώργος Βιλανάκης, ο στόπερ Απόστολος Διαμαντής, ο εξτρέμ Γιώργος Δούμτσης, καθώς και ο κεντρικός επιθετικός, Μπιλέλ Ομρανί.

Και οι τέσσερις παίκτες εντάχθηκαν στο δυναμικό του συλλόγου το περασμένο καλοκαίρι, αλλά απ΄ότι φαίνεται δεν είναι στα πλάνα του νέου προπονητή της ομάδας, Δημήτρη Σπανού.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Αναγέννησης Καρδίτσας:

Η ΠΑΕ Αναγέννηση Καρδίτσας ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας της με τους ποδοσφαιριστές Γιώργο Βιλανάκη, Γιώργο Δούμτση, Απόστολο Διαμαντή και Billel Omrani.

Τους ευχαριστούμε για την προσφορά τους και τους ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα τους.