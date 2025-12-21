Το ντέρμπι με τον Ηρακλή βλέπει ο παλαίμαχος άσος του ΠΑΟΚ Ντιέγκο Μπίσεσβαρ.

Στη Χαλάστρα βρίσκονται οι Μαρία Γκοντσάρεβα, Αντρέ Βιεϊρίνια και το στέλεχος του τμήματος σκάουτινγκ Παναγιώτης Τσίκνας, προκειμένου να παρακολουθήσουν από κοντά την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ Β' με τον Ηρακλή.

Ο αγώνας της 15ης αγωνιστικής της Super League 2 ανάμεσα στον «Δικέφαλο» και τον «Γηραιό» διεξάγεται παρουσία εκλεκτών προσκεκλημένων, με στελέχη της «ασπρόμαυρης» ΠΑΕ να δίνουν το «παρών» στις εξέδρες του γηπέδου του Καμπανιακού.

Στο γήπεδο, όμως, είναι και ο παλαίμαχος άσος του ΠΑΟΚ, ο Ντιέγκο Μπίσεσβαρ. Ο Ολλανδός βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη εδώ και λίγες μέρες, την Παρασκευή δείπνησε με τον Βιεϊρίνια, μαζί με τις συζύγους τους και μάλιστα θα είναι και στην Τούμπα για το ματς με τον Παναθηναϊκό.