Πρόεδρος Ελλάς Σύρου στο Gazzetta: «Στο γήπεδό μας κανονικά την Κυριακή»

Το Gazzetta επικοινώνησε με τον κ. Γιώργο Λεονταρίτη για το «καυτό» θέμα που έχει προκύψει με το γήπεδο της Ερμούπολης, με τον ίδιο να βάζει τέλος στα σενάρια περί ακαταλληλότητας.

Πρώτο θέμα όσον αφορά τη Superleague 2 είναι τις τελευταίες ημέρες η ομάδα του Παναγιώτη Χριστοφιλέα, για πρώτη φορά όμως μέσα στη σεζόν για μη- αγωνιστικούς λόγους.

Συγκεκριμένα, μετά από αίτημα του Παναργειακού, η αρμόδια αρχή της λίγκας αποφάσισε έλεγχο στο Δημοτικό γήπεδο Ερμούπολης, σχετικά με την άδεια χρήσης και το αν η έδρα της Ελλάς Σύρου πληροί τις προϋποθέσεις για τη διεξαγωγή αγώνων.

Το Gazzetta μίλησε με τον πρόεδρο των Συριανών, κ. Γιώργο Λεονταρίτη, ο οποίος έβαλε τέλος στα όποια σενάρια γύρω από το ζήτημα.

Συγκεκριμένα, ο «ισχυρός άνδρας» του κλαμπ τόνισε πως δεν τίθεται κανένα θέμα, καθώς χθες (18/12) έγινε ο έλεγχος από τους αρμόδιους και το γήπεδο της Σύρου δεν έχει το παραμικρό ζήτημα. «Πως θα μπορούσε άλλωστε, όταν σε αυτό έχει παίξει πριν δυο εβδομάδες ο Ολυμπιακός, όταν το έχει αδειοδοτήσει η ίδια η FIFA;» μας είπε γεμάτος... απογοήτευση ο κ. Λεονταρίτης.

«Κάποιους τους ενοχλεί πως η Ελλάς Σύρου είναι στην 5η θέση... οπότε την Κυριακή με νίκη κόντρα στην Ηλιούπολη θα πάμε στην 4η!» μας είπε χαρακτηριστικά, ενώ σε ένδειξη ευχαρίστησης προς τον κόσμο, η ομάδα ανακοίνωσε γενική είσοδο στα 10 ευρώ για το παιχνίδι της 15ης αγωνιστικής (21/12, 15:00).