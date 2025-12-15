Ηλιούπολη: Λύση συνεργασίας με τέσσερις ποδοσφαιριστές
Η Ηλιούπολη δεν τα πάει καθόλου καλά στο φετινό πρωτάθλημα της Super League 2 με συνέπεια να βρίσκεται στην προτελευταία θέση του Νοτίου Ομίλου με μόλις 7 βαθμούς. Η ομάδα των Νοτίων Προαστίων με ανακοίνωσή της γνωστοποίησε την λύση της συνεργασίας με 4 ποδοσφαιριστές, τονίζοντας πως θα υπάρξει ενίσχυση προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της παραμονής.
Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής: «Η ΠΑΕ Ηλιούπολη ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τους ποδοσφαιριστές Ruben Hoogenhout, Mohammed Amin Doudah, Gonzalo Torres και Elisha Sam.
Η διοίκηση της ομάδας τους ευχαριστεί για την προσφορά τους καθ’ όλη τη διάρκεια της παρουσίας τους στον σύλλογο και τους εύχεται καλή συνέχεια στην ποδοσφαιρική και προσωπική τους πορεία.
Η ΠΑΕ Ηλιούπολη συνεχίζει τον σχεδιασμό της ενόψει της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου, με στόχο τη δημιουργία ενός ανταγωνιστικού συνόλου που θα διεκδικήσει με συνέπεια και αποφασιστικότητα την παραμονή της ομάδας στην κατηγορία.»
