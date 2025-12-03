Ο Πανιώνιος παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ γύρισε το ματς με τον Ολυμπιακό Β' και επικράτησε με το ευρύ 4-1.

Μείωσε την διαφορά του από την πρώτη Καλαμάτα στον Νότιο Όμιλο ο Πανιώνιος μετά το 4-1 επί του Ολυμπιακού Β'. Οι παίκτες του Γιώργου Σίμου (υπηρεσιακός στον Ολυμπιακό Β') προηγήθηκαν σε αυτόν τον εξ αναβολής αγώνα της 10ης αγωνιστικής του Νοτίου Ομίλου της Super League 2 με σουτ του Τουφάκη στο 44', όμως ο Πανιώνιος γύρισε τον αγώνα και επεβλήθη με 4-1. Στο 47' σκόραρε ο Κολοβός με πέναλτι και ο ίδιος παίκτης έκανε το 2-1 στο 58'΄με κεφαλιά. Στο 85' ο Παπαγεωργίου σκόραρε με πέναλτι και στο 87' ο Κρητικός με σουτ έκανε το 4-1.

Πανιώνιος (Δερμιτζάκης): Γιαννακόπουλος, Βενάρδος, Ζούλιας, Αυλωνίτης, Κιάκος, Μπελμόντ (46′ Γιακόβλεφ), Στούπης, Φαν ντερ Βάτερ, Μόρσεϊ (63′ Κρητικός), Κολοβός (73′ Παπαγεωργίου) και Μωραΐτης (73′ Βοΐλης).

Ολυμπιακός Β' (Σίμος): Έξαρχος, Μπιλάλ, Λιάτσος, Αλαφάκης (76′ Σίλκοτ), Ζουγλής, Λιατσικούρας, Κουτσογούλας, Τανούλης, Πνευμονίδης, Τουφάκης (76′ Μαρτίνης) και Κουτσίδης.

Η βαθμολογία

1. Καλαμάτα 32

2. Πανιώνιος 30

3. Μαρκό 22

4. Athens Kallithea 17

-----------------------

5. Ελλάς Σύρου 16

6. Ολυμπιακός Β' 14

7. Αιγάλεω 11

8. Χανιά 9

9. Ηλιούπολη 7

10. Παναργειακός 4

* Το Αιγάλεω και ο Ολυμπιακός Β' έχουν από ένα ματς λιγότερο