Super League 2, Νότος: Ευρεία νίκη του Πανιωνίου, 4-1 τον Ολυμπιακό Β'
Μείωσε την διαφορά του από την πρώτη Καλαμάτα στον Νότιο Όμιλο ο Πανιώνιος μετά το 4-1 επί του Ολυμπιακού Β'. Οι παίκτες του Γιώργου Σίμου (υπηρεσιακός στον Ολυμπιακό Β') προηγήθηκαν σε αυτόν τον εξ αναβολής αγώνα της 10ης αγωνιστικής του Νοτίου Ομίλου της Super League 2 με σουτ του Τουφάκη στο 44', όμως ο Πανιώνιος γύρισε τον αγώνα και επεβλήθη με 4-1. Στο 47' σκόραρε ο Κολοβός με πέναλτι και ο ίδιος παίκτης έκανε το 2-1 στο 58'΄με κεφαλιά. Στο 85' ο Παπαγεωργίου σκόραρε με πέναλτι και στο 87' ο Κρητικός με σουτ έκανε το 4-1.
Πανιώνιος (Δερμιτζάκης): Γιαννακόπουλος, Βενάρδος, Ζούλιας, Αυλωνίτης, Κιάκος, Μπελμόντ (46′ Γιακόβλεφ), Στούπης, Φαν ντερ Βάτερ, Μόρσεϊ (63′ Κρητικός), Κολοβός (73′ Παπαγεωργίου) και Μωραΐτης (73′ Βοΐλης).
Ολυμπιακός Β' (Σίμος): Έξαρχος, Μπιλάλ, Λιάτσος, Αλαφάκης (76′ Σίλκοτ), Ζουγλής, Λιατσικούρας, Κουτσογούλας, Τανούλης, Πνευμονίδης, Τουφάκης (76′ Μαρτίνης) και Κουτσίδης.
Η βαθμολογία
1. Καλαμάτα 32
2. Πανιώνιος 30
3. Μαρκό 22
4. Athens Kallithea 17
-----------------------
5. Ελλάς Σύρου 16
6. Ολυμπιακός Β' 14
7. Αιγάλεω 11
8. Χανιά 9
9. Ηλιούπολη 7
10. Παναργειακός 4
* Το Αιγάλεω και ο Ολυμπιακός Β' έχουν από ένα ματς λιγότερο
