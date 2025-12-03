Σε μία σπουδαία πρωτοβουλία προχώρησε ο Πανιώνιος ενόψει των γιορτών των Χριστουγέννων.

Ο Πανιώνιος απέδειξε για ακόμη μία φόρα ότι είναι κάτι παραπάνω από μία απλή ομάδα ποδοσφαίρου, θυμίζοντας σε όλους μας ποιο είναι το πραγματικό νόημα των γιορτών.

Πιο συγκεκριμένα ο Ιστορικός αποφάσισε να κάνει τα Χριστούγεννα λίγο πιο φωτεινά σε όσους το έχουν πραγματικά ανάγκη, επιλέγοντας πέντε οικογένειες, των οποίων θα καλύψει πλήρως τα έξοδα για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι τους.

Μάλιστα η επιλογή θα είναι του κοινού και για αυτό τον λόγο όσοι επιθυμούν να δηλώσουν άτομα που χρειάζονται υποστήριξη μπορούν να συμμετάσχουν άμεσα στη δράση, συμβάλλοντας στο να φτάσει το μήνυμα αλληλεγγύης ακόμη πιο μακριά.

Το φετινό σύνθημα των γιορτών είναι ένα: «Τα Χριστούγεννα είναι για όλους. Κανείς μόνος του» και ο Πανιώνιος μας δείχνει τον δρόμο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ιστορικού:

Φέτος, κάνουμε τα Χριστούγεννα λίγο πιο φωτεινά για όσους το έχουν πραγματικά ανάγκη.

Ο Πανιώνιος στέκεται δίπλα στην κοινωνία του και μαζί μπορούμε να προσφέρουμε χαρά εκεί όπου λείπει.

Γίνε κι εσύ μέρος της δράσης μας!

Πρότεινε έναν άνθρωπο από τη γειτονιά, έναν φίλο, έναν συγγενή — κάποιον που πιστεύεις ότι αξίζει να νιώσει λίγη παραπάνω ζεστασιά φέτος.

Η ΠΑΕ Πανιώνιος θα επιλέξει πέντε οικογένειες και θα καλύψει πλήρως τα έξοδα για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι τους.

Γιατί τα Χριστούγεννα είναι για όλους.

Κανείς μόνος του.

Δήλωσε τώρα τα άτομα που θέλεις να στηρίξουμε και ας μοιράσουμε όλοι μαζί χαρά σε όσους την έχουν πραγματικά ανάγκη.

Γίνε μέρος αυτής της προσπάθειας πατώντας στο link