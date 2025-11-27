Δυσάρεστα νέα από τον Παναργειακό για τον Νίκο Χρήστου, καθώς ο Έλληνας αμυντικός έχει υποστεί ολική ρήξη πρόσθιου χιαστού και θα χειρουργηθεί.

Σοβαρό πλήγμα στον Παναργειακό, με την ομάδα να ανακοινώνει ότι ο Νίκος Χρήστου υπέστη ολική ρήξη πρόσθιου χιαστού στο αριστερό του γόνατο. Ο ίδιος θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν και θα περάσει το κατώφλι του χειρουργείου άμεσα.

Όπως ενημέρωσε η ομάδα, είναι η δεύτερη φορά μέσα σε δύο χρόνια που ο Έλληνας οπισθοφύλακας θα υποβληθεί στην ίδια επέβαση.

Η ανακοίνωση της ομάδας

«Η διοίκηση της ΠΑΕ Παναργειακός και το ποδοσφαιρικό τμήμα εκφράζουν την συμπαράσταση τους στο ποδοσφαιριστή της ομάδας Νίκο Χρήστου ο οποίος υπέστη ολική ρήξη πρόσθιου χιαστού στο αριστερό γόνατο.

Ο Χρήστου θα υποβληθεί σήμερα Πέμπτη στο Ιατρικό Φαλήρου σε χειρουργική επέμβαση και η επιστροφή του στην αγωνιστική δράση αναμένεται την νέα ποδοσφαιρική σεζόν.

Είναι η δεύτερη φορά ,τα τελευταία δύο χρόνια, για τον άτυχο ποδοσφαιριστή που θα υποβληθεί σε επέμβαση για ολική ρήξη χιαστού.

Νίκο είμαστε όλοι δίπλα σου και σου ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση και να επιστρέψεις γερός».