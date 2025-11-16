Με γκολ του Ελ Καντουσί στο 62' η Καβάλα κατάφερε να επικρατήσει με 1-0 του Καμπανιακού και να πάρει τους τρεις πολύτιμους βαθμούς.

Με τον αγώνα της Καβάλας με τον Καμπανιακό ολοκληρώθηκε η 10η αγωνιστική και για τον Βόρειο Όμιλο της Super League 2. Οι «Αργοναύτες» επικράτησαν με 1-0 και έφτασαν τους 9 βαθμούς ανεβαίνοντας στην 7η θέση και ρίχνοντας στην 8η τους αντιπάλους τους που έμειναν στους 8.

Στα του αγώνα οι γηπεδούχοι είχαν τον έλεγχο, με το πρώτο ημίχρονο να ολοκληρώνεται χωρίς κάποιος να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Στο δεύτερο όμως και συγκεκριμένα στο 62' ο Ελ Καντουσί σκόραρε και διαμόρφωσε το τελικό 1-0, δίνοντας πολύτιμη νίκη στην ομάδα του.

Σκόρερ: 62′ Ελ Καντουσί

Καβάλα (Τάτσης): Γιαννίκογλου, Βοριαζίδης (84′ Σταμούλης), Κατσουλίδης (76′ Ξυγκόρος), Παπαδόπουλος, Αλιατίδης, Παναγιώτου, Μπρέγκου, Κουντουριώτης (61′ Ελ Καντουσί), Σιφναίος, Χρούστινετς, Γαβριηλίδης.

Καμπανιακός (Χαραλαμπίδης): Γιακουμής, Ντουμάνης, Παντεκίδης, Παπαστεριανός, Τσαπακίδης, Πολύζος, Σαρβανίδης (73′ Κεσίδης), Γαρύφαλλος (46′ Παπακωνσταντίνου), Ν. Καθάριος (84′ Μυγδαλιάς), Αλμπάνης (73′ Ανανιάδης), Ρόβας (46′ Δερμιτζάκης).

10η αγωνιστική

Σάββατο 15 Νοεμβρίου

Μακεδονικός - Αναγέννηση Καρδίτσας 0-1

ΠΑΟΚ Β' - Νίκη Βόλου 1-6

ΠΑΣ Γιάννινα - Νέστος Χρυσούπολης 0-1

Κυριακή 16 Νοεμβρίου

Αστέρας Β' AKTOR - Ηρακλής 0-1

Καβάλα - Καμπανιακός 1-0

Βαθμολογία

1. Ηρακλής 24

2. Νίκη Βόλου 23

3. Αναγέννηση Καρδίτσας 23

4. Αστέρας Β' AKTOR 20

5. ΠΑΟΚ Β 11

6. Νέστος Χρυσούπολης 11

7. Καβάλα 9

8. Καμπανιακός 8

9. Μακεδονικός 5

10.ΠΑΣ Γιάννινα 5