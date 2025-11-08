Καβάλα: «Τέτοιες ψευδείς και συκοφαντικές αναφορές πλήττουν άδικα το κύρος και την αξιοπιστία του συλλόγου μας»

Αντεπίθεση από την Καβάλα για την καταγγελία του Παναγόπουλου, βγάζοντας σχετική ανακοίνωση.

Μετά τις καταγγελίες του Παναγόπουλου κατά της ομάδας της Καβάλας, το κλαμπ έβγαλε σχετική ανακοίνωση και έκανε... αντεπίθεση στον Έλληνα δικηγόρο.

Αναλυτικά:

«Η ΠΑΕ ΑΟ ΚΑΒΑΛΑ και το Διοικητικό της Συμβούλιο καταγγέλλουν ως απολύτως ψευδή και ανυπόστατη την πρόσφατη καταγγελία του Πληρεξούσιου Δικηγόρου των πρώην Ποδοσφαιριστών κ. Παναγόπουλου, σχετικά με την ιδιοκτησιακή κατάσταση της ομάδας μας και τη δήθεν σχέση της με άλλες ΠΑΕ της Super League 2.

Η ΠΑΕ ΑΟ ΚΑΒΑΛΑ δηλώνει κατηγορηματικά ότι λειτουργεί με διαφάνεια, νομιμότητα και απόλυτο σεβασμό στους κανονισμούς της ΕΠΟ, της Super League 2 και της ελληνικής νομοθεσίας.

Τέτοιες ψευδείς και συκοφαντικές αναφορές πλήττουν άδικα το κύρος και την αξιοπιστία του συλλόγου μας. Για τον λόγο αυτό, επιφυλασσόμαστε ρητά να ασκήσουμε κάθε νόμιμο δικαίωμα ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών και πειθαρχικών αρχών, προκειμένου να προστατεύσουμε την υπόληψη και τα συμφέροντα.

Η ομάδα μας θα συνεχίσει απρόσκοπτα το έργο της, με στόχο την πρόοδο και την αξιοπρεπή εκπροσώπηση της πόλης και των φιλάθλων της.»