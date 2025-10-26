Η Καλαμάτα έμεινε στο 1-1 με τον Πανιώνιο στη Νέα Σμύρνη, ωστόσο παρέμεινε στην κορυφή του Νοτίου Ομίλου μετά την ολοκλήρωση της 7ης αγωνιστική στη Super League 2 (26/10).

Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε το ντέρμπι κορυφής στο Νότιο Όμιλο της Superleague 2, με Πανιώνιο και Καλαμάτα να μένουν στο 1-1 στην 7η αγωνιστική (26/10).

Το σύνολ του Αλέκου Βοσνιάδη έμεινε στο +2, με την Καλαμάτα να είναι πλέον στους 17 βαθμούς, ενώ ο Πανιώνιος στους 15.

Συναρπαστικό ξεκίνημα στο γήπεδο της Νέας Σμύρνης, με το παιχνίδι να αποκτά ρυθμό από τα πρώτα κιόλας λεπτά. Στο 3’, οι «κυανέρυθροι» διαμαρτυρήθηκαν έντονα ζητώντας πέναλτι για μαρκάρισμα πάνω στον Παπαγεωργίου, όμως ο διαιτητής έδωσε συνέχεια στο ματς. Τρία λεπτά αργότερα, στο 6’, η Καλαμάτα άγγιξε το γκολ όταν ο Καλουτσικίδης πήρε την κεφαλιά ύστερα από εκτέλεση φάουλ, αλλά η μπάλα σταμάτησε στο κάθετο δοκάρι.

Ο Πανιώνιος είχε ακόμα μία καλή στιγμή στο 11’, με τον Στρούγγη να κάνει δυνατή κεφαλιά μέσα από την περιοχή, όμως ο Γιαννακόπουλος έδιωξε εντυπωσιακά σε κόρνερ, κρατώντας ανέπαφη την εστία του. Λίγο πριν από το τέλος του πρώτου μέρους (43') ο Μορέιρα έκανε ένα επικίνδυνο γέμισμα, αλλά ο Γένσε αντέδρασε σωστά και απομάκρυνε με κεφαλιά την μπάλα.

Στην επανάληψη οι «κυανέρυθροι» συνδυάστηκαν εξαιρετικά στο 46'. Η η μπάλα έφτασε στον Μωραΐτη κι εκείνος με ένα ιδανικό τελείωμα έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα κάνοντας το 1-0 για τον Πανιώνιο. Η Καλαμάτα προσπάθησε να αντιδράσει και στο 55’ ο Γιάκοβλεφ έκανε τη σέντρα από τα δεξιά, αλλά η μπάλα πέρασε πάνω από την εστία.

Η απάντηση των φιλοξενούμενων ήρθε στο 60'. Ο Κατάλντι έβγαλε μια εξαιρετική κάθετη, ο Καλουτσικίδης πάσαρε στον Μπονέτο, εκείνος έκανε τη σέντρα και ο Μορέιρα με προβολή έφερε το ματς στα ίσια (1-1). Δύο λεπτά αργότερα, στο 62’, ο Μπελμόντ επιχείρησε ένα δυνατό σουτ που κόντραρε, βρήκε στο δοκάρι και κατέληξε κόρνερ.

Η τελευταία καλή στιγμή στο ματς σημειώθηκε στο 84', με τον Καλουτσικίδη να δοκιμάζει μία κεφαλιά και τον Γιαννακόπουλο να επεμβαίνει σωτήρια.

Οι ενδεκάδες:

Πανιώνιος (Δερμιτζάκης): Γιαννακόπουλος, Βενάρδος (65′ λ.τ Τσαντήλας), Γιένσεν, Αυλωνίτης, Σαραμαντάς, Μπελμόντ, Στούπης, Φαν ντερ Βάτερ (46′ λ.τ Γιάκοβλεφ), Μόρσεϊ (73′ Βοΐλης), Παπαγεωργίου, Μωραΐτης.

Καλαμάτα (Βοσνιάδης): Γκέλιος, Βαφέας, Στρούγγης, Τάχατος, Καλουτσικίδης, Τσορνομάζ, Κατάλντι, Παμλίδης, Τσέλιος (74′ Κωτσόπουλος), Μορέιρα, Μπρούνο Γκάμα (46′ Μπονέτο).

Η βαθμολογία στον Νότιο όμιλο

1. Καλαμάτα 17

2. Πανιώνιος 15

3. Ολυμπιακός Β 13

4. Athens Kallithea 12

5. Μαρκό 12

6. Ελλάς Σύρου 9

7. Αιγάλεω 6

8. ΠΑΕ Χανιά 6

9. Παναργειακός 3

10. Ηλιούπολη 1