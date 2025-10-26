Ηλιούπολη: «Δύο άνθρωποι οφείλονται για ένα συνονθύλευμα 35 ποδοσφαιριστών»

Η διοίκηση της Ηλιούπολης με ανακοίνωσή της ζήτησε συγγνώμη από τους οπαδούς κι έδειξε δύο άτομα ως υπαίτιους για τη δύσκολη κατάσταση που επικρατεί στην ομάδα.

Η διοίκηση της Ηλιούπολης εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στην ομάδα «φωτογραφίζοντας» δύο άτομα που υπήρξαν μέλη της για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει τώρα.

Ο σύλλογος μίλησε για τους Γιώργο Χριστοδουλόπουλο και Κώστα Χαραλαμπίδη και τους χειρισμούς τους όσον αφορά τη συγκρότηση του ρόστερ, κάνοντας λόγο για προσωπικά οφέλη που μπορεί ακόμα και να οδηγήσουν στον υποβιβασμό.

Παράλληλα, η ομάδα προανήγγειλε άμεσες αλλαγές ακόμα κι αν δεν αποφευχθεί το ενδεχόμενο του υποβιβασμού.

Η ανακοίνωση της ομάδας

«Ως διοίκηση της ΠΑΕ Ηλιούπολης νιώθουμε την ανάγκη να απολογηθούμε για την κατάσταση που επικρατεί στον σύλλογο και να αναφέρουμε ξεκάθαρα στον κόσμο τους αρμόδιους για όλα όσα καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε.



Το χειρότερο ρόστερ στην ιστορία της ομάδας οφείλεται σε δύο ανθρώπους, τον Γιώργο Χριστοδουλόπουλο και τον Κώστα Χαραλαμπίδη.



Αμφότεροι, με ύποπτες ενέργειες, δημιούργησαν ένα σύνολο 35 ποδοσφαιριστών, χωρίς αρχή, μέση και τέλος, επιβαρύνοντας σημαντικά τον σύλλογο και δημιουργώντας μεγάλα προβλήματα με τους ερασιτεχνικούς τους χειρισμούς.



Παρά το γεγονός πως αναλάβαμε ένα συνοθύλευμα, θα καταθέσουμε την ψυχή μας για τον σύλλογο.



Τις επόμενες ημέρες θα γίνει εκκαθάριση του ρόστερ και θα παραμείνουν στην ομάδα όσοι είναι διατεθειμένοι να μπουν στη μάχη μαζί μας.



Αν δεν τα καταφέρουμε και η ομάδα υποβιβαστεί, αυτό θα γίνει με αξιοπρέπεια και με το κεφάλι ψηλά, όπως αξίζει στον σύλλογο και όχι επειδή κάποιοι διέλυσαν την ομάδα λόγω ανικανότητας ή προσωπικού οφέλους.



Το μόνο σίγουρο είναι πως η πόλη της Ηλιούπολης δεν θα ξεχάσει ποτέ τους μεγαλοεπενδυτές με τις 3.000 ευρώ μετοχικό κεφάλαιο, που το μόνο που επένδυσαν ήταν χορηγίες γονέων.



Η ντροπή σας δεν θα ξεπλυθεί ποτέ.

Υ.Γ. Από όποια ομάδα περάσατε αφήσατε καμμένη γη. Η παρέμβαση ενός εισαγγελέα είναι αναγκαία».