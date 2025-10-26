Καβάλα: Τέλος ο Γράφας
Ο Θωμάς Γράφας αποτελεί παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της Καβάλας, με τις δύο πλευρές να προχωρούν σε κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας τους.
Στη σχετική ανακοίνωσή του ο σύλλογος δεν παρέλειψε να προαναγγείλει νέες επίσημες ενημερώσεις σχετικά με τις κινήσεις που θα γίνουν ώστε να βελτιωθεί συνολικά η εικόνα της ομάδας, αναγνωρίζοντας ότι την παρούσα περίοδο αντιμετωπίζουν αρκετές δυσκολίες.
Η ανακοίνωση της Καβάλας:
Η ΠΑΕ ΑΟ Καβάλα ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον προπονητή κ. Θωμά Γράφα, κοινή συναινέσει.
Η διοίκηση της ομάδας ευχαριστεί θερμά τον κ. Γράφα για την παρουσία του. Του ευχόμαστε καλή συνέχεια και κάθε επιτυχία στην προσωπική και επαγγελματική του πορεία.
Η ΠΑΕ ΑΟ Καβάλα συνεχίζει με συνέπεια και προσήλωση τον σχεδιασμό της επόμενης ημέρας, με στόχο τη σταθερότητα και την αγωνιστική πρόοδο της ομάδας δεδομένων των δυσκολιών.
Θα ακολουθήσουν ανακοινώσεις που αφορούν ενέργειες για τη βελτίωση της εικόνας της ομάδας και την πορεία της, προκειμένου να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
