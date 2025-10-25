Μεγάλη νίκη μέσα στην Καβάλα για την Αναγέννηση Καρδίτσας με τους «κιτρινόμαυρους» να επικρατούν με 3-1, να φτάνουν στην 2η θέση τη Νίκη Βόλου και να μειώνουν στον πόντο την διαφορά τους από τον Ηρακλή.

Την... μάχη για τον τίτλο στον Βόρειο Όμιλο συνέχισε η Αναγέννηση Καρδίτσας. Οι Καρδιτσιώτες κατάφεραν να επικρατήσουν με 3-1 της Καβάλας εκτός έδρας και να φτάσουν στην δεύτερη θέση τη Νίκη Βόλου, μειώνοντας επίσης στον βαθμό και την διαφορά τους από τον πρωτοπόρο Ηρακλή. Η Καβάλα από την πλευρά της έμεινε στους 5 βαθμούς και βρίσκεται στην 7η θέση του ομίλου.

Στα του αγώνα οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να προηγηθούν στο 12' με τον Πολέτο, με το 0-1 να μένει ως το τέλος του ημιχρόνου. Στο δεύτερο όλα τελείωσαν μέσα σε 10 λεπτά. Αρχικά στο 49' ο Πολέτο έκανε το 0-2 και ένα δεκάλεπτο πιο μετά ο Καρίμ έκανε τρία τα γκολ της Αναγέννησης. Οι γηπεδούχοι το μόνο που κατάφεραν ήταν να μειώσουν σε 1-3 με τον Ερνάντεζ στο 64' με το συγκεκριμένο σκορ να μένει ως το τέλος.

Καβάλα – Αναγέννηση Καρδίτσας1-3

Σκόρερ: 64′ Ερνάντεζ – 12′, 49′ Πολέτο, 59′ Καρίμ

Καβάλα (Γράφας): Ζωγράφος (35′ Ιωαννίδης), Βοριαζίδης, Διονέλλης, Χρούστινετς, Αλιατίδης, Μπρέγκου, Ελ Καντούσι, Γαβριηλίδης, Σιφναίος, Ερνάντεζ, Κουντουριώτης.

Αναγέννηση Καρδίτσας (Καβακάς): Μπαλωμένος, Πεταυράκης, Λεωνιδόπουλος (63′ Τίντε), Μουστακόπουλος, Πολέτο, Μπούσης (63′ Γιαξής), Γκόλιας (20′ λ.τ Ανδρέου), Νοικοκυράκης (82′ Μανουσάκης), Στίκας, Κάσσος, Καρίμ (82′ Μπάλλας).

Superleague 2 - Βόρειος Όμιλος - Αποτελέσματα

Σάββατο 25/10

Ηρακλής - Νίκη Βόλου 0-0

Αστέρας AKTOR B' - ΠΑΣ Γιάννινα 2-1

Καβάλα - Αναγέννηση Καρδίτσας 1-3

Κυριακή 26/10

Μακεδονικός - Καμπανιακός 15:00

ΠΑΟΚ Β' - Νέστορ Χρυσούπολης 15:00

Βαθμολογία

Ηρακλής 17

Νίκη Βόλου 16

Αναγέννηση Καρδίτσας 16

Αστέρας Β' Aktor 14

Νέστος Χρυσούπολης 7

Καβάλα 5

Μακεδονικός 5

Καμπανιακός 4

ΠΑΟΚ Β' 4

ΠΑΣ Γιάννινα 4