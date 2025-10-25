Super League 2, Βόρειος Όμιλος: Πέρασε από Καβάλα και μείωσε στον πόντο από την κορυφή η Αναγέννηση Καρδίτσας
Την... μάχη για τον τίτλο στον Βόρειο Όμιλο συνέχισε η Αναγέννηση Καρδίτσας. Οι Καρδιτσιώτες κατάφεραν να επικρατήσουν με 3-1 της Καβάλας εκτός έδρας και να φτάσουν στην δεύτερη θέση τη Νίκη Βόλου, μειώνοντας επίσης στον βαθμό και την διαφορά τους από τον πρωτοπόρο Ηρακλή. Η Καβάλα από την πλευρά της έμεινε στους 5 βαθμούς και βρίσκεται στην 7η θέση του ομίλου.
Στα του αγώνα οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να προηγηθούν στο 12' με τον Πολέτο, με το 0-1 να μένει ως το τέλος του ημιχρόνου. Στο δεύτερο όλα τελείωσαν μέσα σε 10 λεπτά. Αρχικά στο 49' ο Πολέτο έκανε το 0-2 και ένα δεκάλεπτο πιο μετά ο Καρίμ έκανε τρία τα γκολ της Αναγέννησης. Οι γηπεδούχοι το μόνο που κατάφεραν ήταν να μειώσουν σε 1-3 με τον Ερνάντεζ στο 64' με το συγκεκριμένο σκορ να μένει ως το τέλος.
Καβάλα – Αναγέννηση Καρδίτσας1-3
Σκόρερ: 64′ Ερνάντεζ – 12′, 49′ Πολέτο, 59′ Καρίμ
Καβάλα (Γράφας): Ζωγράφος (35′ Ιωαννίδης), Βοριαζίδης, Διονέλλης, Χρούστινετς, Αλιατίδης, Μπρέγκου, Ελ Καντούσι, Γαβριηλίδης, Σιφναίος, Ερνάντεζ, Κουντουριώτης.
Αναγέννηση Καρδίτσας (Καβακάς): Μπαλωμένος, Πεταυράκης, Λεωνιδόπουλος (63′ Τίντε), Μουστακόπουλος, Πολέτο, Μπούσης (63′ Γιαξής), Γκόλιας (20′ λ.τ Ανδρέου), Νοικοκυράκης (82′ Μανουσάκης), Στίκας, Κάσσος, Καρίμ (82′ Μπάλλας).
Superleague 2 - Βόρειος Όμιλος - Αποτελέσματα
Σάββατο 25/10
Ηρακλής - Νίκη Βόλου 0-0
Αστέρας AKTOR B' - ΠΑΣ Γιάννινα 2-1
Καβάλα - Αναγέννηση Καρδίτσας 1-3
Κυριακή 26/10
Μακεδονικός - Καμπανιακός 15:00
ΠΑΟΚ Β' - Νέστορ Χρυσούπολης 15:00
Βαθμολογία
Ηρακλής 17
Νίκη Βόλου 16
Αναγέννηση Καρδίτσας 16
Αστέρας Β' Aktor 14
Νέστος Χρυσούπολης 7
Καβάλα 5
Μακεδονικός 5
Καμπανιακός 4
ΠΑΟΚ Β' 4
ΠΑΣ Γιάννινα 4
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.