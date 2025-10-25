Χωρίς νικητή και σκορ ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση της Ελλάς με το Αιγάλεω στη Σύρο το μεσημέρι του Σαββάτου (25/10), για την 7η αγωνιστική της Superleague 2.

Ένα μήνα μετά τη συνάντησή τους για την 2η αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδος, Ελλάς Σύρου και Αιγάλεω τα είπαν ξανά στο Δημοτικό Γήπεδο Ερμούπολης, για την 7η αγωνιστική του Νοτίου Ομίλου της Superleague 2.

Αυτή τη φορά ωστόσο όχι απλώς δεν είχαμε ευρεία νίκη των γηπεδούχων (είχαν επικρατήσει με 3-0), αντίθετα το παιχνίδι έληξε δίχως σκορ (0-0), δείγμα του ότι οι ομάδες αναγνώρισαν την κρισιμότητα, αφού έχουν τον ίδιο στόχο, την παραμονή στην κατηγορία.

Το παιχνίδι κέντρου και η ένταση κυριάρχησαν, αν και προς το φινάλε του αγώνα ο ρυθμός «άνοιξε», χωρίς ωστόσο κάποια από τις δυο ομάδες να μετουσιώνει σε γκολ τις στιγμές της, με το τελικό 0-0 να μοιράζει από έναν πόντο.

Ελλάς Σύρου (Χριστοφιλέας): Γκίνης, Προβυδάκης, Ζάχι (39′ λ.τ Γκέζος), Σταματούλλας, Χνάρης, Γαρουφαλιάς, Νάτσος (86′ Ζώνιος), Γιάκος (59′ Τσιαντούλας), Κόλα (59′ Καλός), Βερνάρδος (59′ Τριμμάτης), Σίλβα.

Αιγάλεω (Βελιτζέλος): Κυρίτσης, Φέλιξ, Ζιουλής, Τάτσης (89′ Τάμπας), Καρρίκι, Κωστόπουλος, Αθανασακόπουλος, Καραμπάς (46′ Τσιλιγγίρης), Ενομό (59′ Βάρκας), Τσέγκρα (71′ Φοφανά), Κουϊρουκίδης (59′ Κωστέας).

Superleague 2 - Νότιος Όμιλος

Σάββατο 25 Οκτωβρίου

Ελλάς Σύρου - Αιγάλεω

Παναργειακός - Athens Kallithea, 15:00

Ηλιούπολη - Χανία, 15:00

Κυριακή 26 Οκτωβρίου

Πανιώνιος - Καλαμάτα, 14:00

Μαρκό - Ολυμπιακός Β', 15:00

Βαθμολογία

1. Καλαμάτα 16β.

2. Πανιώνιος 14β.

3. Ολυμπιακός Β' 13β.

4. Athens Kallithea 9β.

4. Ελλάς Σύρου 9β.

6. Μαρκό 9β.

7. Αιγάλεω 6β.

8. Χανιά 3β.

9. Παναργειακός 3β.

10. Ηλιούπολη 1β.