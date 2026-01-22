Ο Γιώργος Λεονταρίτης με δημοσίευσή του στα social media «καυτηρίασε» τα όσα γράφονται αναφορικά με το γήπεδο της Ερμούπολης και τα... σενάρια ακαταλληλότητας.

Η Ελλάς Σύρου είναι αναμφίβολα η ομάδα έκπληξη της φετινής σεζόν στη Superleague 2, τόσο για την εικόνα της εντός αγωνιστικού χώρου, όσο και για την βαθμολογική της συγκομιδή.

Οι Συριανοί, μια αγωνιστική πριν το φινάλε της κανονικής διάρκειας στον Νότιο Όμιλο, διατηρούν σοβαρές ελπίδες εισόδου στα Playoffs, όντας στο -1 από την 4η θέση και έχοντας μπροστά τους το εντός έδρας παιχνίδι με την πρωτοπόρο και αήττητη Καλαμάτα (25/1, 15:00).

Ένα ματς που έχει περάσει από... χίλια κύματα, αναφορικά με την έδρα στην οποία θα διεξαχθεί. Αυτό διότι υπήρξαν δημοσιεύματα περί ακαταλληλότητας του γηπέδου της Ερμούπολης, σε σχέση με το πιστοποιητικό πυροπροστασίας, κάτι που η διοίκηση της ομάδας φρόντισε να λύσει. Ωστόσο, τα προβλήματα δεν σταματούν εδώ.

Η κακοκαιρία που πλήττει τη χώρα με βροχή και σφοδρούς ανέμους στα νησιά, ανάγκασε τους ανθρώπους της Ελλάς να «ξηλώσουν» ένα τμήμα από το σκέπαστρο του σταδίου, με σκοπό να μην προκληθεί ζημιά. Όπως εξήγησε σε ανάρτησή του ο πρόεδρος της ομάδας, κ. Γιώργος Λεονταρίτης, αυτό έγινε καθαρά για ασφάλεια και πρόληψη, ενώ το κομμάτι θα επιστρέψει κανονικά στη θέση του.

Βέβαια, υπήρξαν κείμενα που ανέφεραν πως το σκέπαστρο «έφυγε» ή διαλύθηκε από τον αέρα, με τον κ. Λεονταρίτη να σχολιάζει χαρακτηριστικά πως όλα αυτά είναι «Αθλιότητες και γελοιότητες» και να τονίζει πως παρά τον πόλεμο που δέχεται η ομάδα των Κυκλάδων, θα συνεχίσει να απαντάει μόνο εντός των τεσσάρων γραμμών.