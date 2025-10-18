Η Νίκη Βόλου συνέτριψε τον Μακεδονικό με 6-0 ως «αντίδραση» μετά την ήττα στην Τρίπολη. Με το «δεξί» ο Νέστος στη Χρυσούπολη, 1-0 τον Μακεδονικό.

«Ξέσπασμα» της Νίκης Βόλου με... θύμα την Καβάλα. Η ομάδα του Κώστα Γεωργιάδη έβγαλε αντίδραση μετά την ήττα από τον Αστέρα Β' AKTOR, καθώς συνέτριψε την Καβάλα στο «Παντελής Μαγουλάς» με το εμφατικό 6-0. Στο -1 οι Θεσσαλοί από τον πρωτοπόρο του Βορείου Ομίλου της Super League 2, Ηρακλή.

Μόλις στο 5ο λεπτό ο Πέττας άνοιξε το σκορ με τελείωμα εξ επαφής και στη συνέχεια «τελείωσε» το ματς ο Λώλης με γκολ στο 32' και στο 41', ενώ στο 44' βρήκε το δρόμο προς τα δίχτυα ο... πρώτος σκόρερ του Ομίλου, Γιάννης Λουκίνας, με το 6ο του γκολ σε ισάριθμες αγωνιστικές. Στο 53ο λεπτό ο Πέττας πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του γκολ με φανταστικό σου στην κίνηση και στο 80' ο Μπαριέντος διαμόρφωσε το τελικό 6-0 με άψογη απευθείας εκτέλεση φάουλ.

Νίκη Βόλου (Γεωργιάδης): Γκαραβέλης, Κιβρακίδης (46′ Αρίας), Γκαντέλιο (46′ Μπαξεβάνος), Τζανετόπουλος, Σιούτας, Έππας (57′ Μπαριέντος), Σίλβα, Πέττας (68′ Στοΐλκοβιτς) , Λώλης, Σαποβάλοφ, Λουκίνας (57′ Βέλλιος).

Καβάλα (Γράφας): Γιαννίκογλου, Ξυγκόρος (32′ Ερνάντες), Διονέλλης (57′ Σγουρός), Κολλαράς, Αλιατίδης, Μπρέγκου, Κουντουριώτης, Γαβριηλίδης, Σιφναίος, Βοριαζίδης, Ελ-Καντούσι (57′ Παπαδόπουλος).

Νέστος Χρυσούπολης - Μακεδονικός 1-0

Μεγάλη ημέρα για το Νέστο. Η ομάδα της Καβάλας έδωσε το πρώτο της ματς στο ανακαινισμένο γήπεδο της Χρυσούπουλης και στην επιστροφή της στη φυσική της έδρα επικράτησε του Μακεδονικού με 1-0. Ο Χρήστος Λέλεκας σκόραρε για τους γηπεδούχους στο 67ο λεπτό το «χρυσό» γκολ που έκρινε το ματς.

Νέστος Χρυσούπολης (Κεχαγιάς): Αστράς, Φόρντος, Αναστασόπουλος (46′ Μανωλάκης), Τσαμούρης, Δερμιτζάκης, Ψάλτης, Λέλεκας, Ντοναλντόνι, Κωστίκα (88′ Σταυρόπουλος), Τσίκος (78′ Γκιώνης), Γλυνός (59′ Αντεσίνα).

Μακεδονικός (Παπαβασιλείου): Γουναρίδης, Χασάνογλου, Σταμπουλίδης, Θωμάι, Καλαϊτζής (76′ Νίκος), Παναγιωτούδης, Καρτάλης (72′ Γκόλιας), Καραμπέρης (46′ Νικόλοφ), Αμανατίδης (72′ Αντελέκε), Γκαντάβ (42′ λ.τ Αλτιντζής), Καπνίδης.

Superleague 2 - Βόρειος Όμιλος

Σάββατο 18 Οκτωβρίου

Ηρακλής - ΠΑΟΚ Β' 2-1

Νίκη Βόλου - Καβάλα 6-0

Νέστος Χρυσούπολης - Μακεδονικός 1-0

Κυριακή 19 Οκτωβρίου

Αναγέννηση Καρδίτσας - Αστέρας AKTOR Β', 14:00

ΠΑΣ Γιάννινα - Καμπανιακός, 14:00

Βαθμολογία

1. Ηρακλής 16

2. Νίκη Βόλου 15

3. Αστέρας AKTOR Β' 11

4. Αναγέννηση Καρδίτσας 10

5. Νέστος Χρυσούπολης 7

6. Καβάλα 5

7. Μακεδονικός 5

8. Καμπανιακός 4

9. ΠΑΟΚ Β' 4

10. ΠΑΣ Γιάννινα 1