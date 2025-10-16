Χανιά: Τέλος οι Μπενασούρ, Εντίνιο και Φραντζέσκος
Εξελίξεις όσον αφορά το προπονητικό επιτελείο αναμένονται στα Χανιά. Για την ακρίβεια θα συνεχιστούν, καθώς ήδη η ομάδα της Κρήτης ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας με τον προπονητή, τον βοηθό και τον τεχνικό διευθυντή.
Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής: «Η ΠΑΕ Χανιά ανακοινώνει τη κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας με τον προπονητή Σελίμ Μπενασούρ, τον βοηθό προπονητή Εντίνιο και τον τεχνικό διευθυντή Κώστα Φραντζέσκο.
Τους ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία τους στην ομάδα, την επαγγελματική τους στάση και την προσφορά τους στο διάστημα της συνεργασίας μας.
Η ΠΑΕ Χανιά τους εύχεται καλή συνέχεια και καλή επιτυχία στην προσωπική και επαγγελματική τους πορεία».
