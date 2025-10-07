Η SL2 ανακοίνωσε το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής και ότι τα Μακεδονικός - Ηρακλής και Athens Kallithea - Ολυμπιακός Β θα μεταδοθούν τηλεοπτικά.

Γνωστό έγινε από τη Super League 2 το ακριβές πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής για το προσεχές σαββατοκύριακο. Όπως ανακοινώθηκε το Σάββατο (11/10) το Μακεδονικός - Ηρακλής θα μεταδοθεί από το ACTION 24, όπως και το ματς της Κυριακής (12/10) μεταξύ της Athens Kallithea και του Ολυμπιακού Β.

Το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής

Βόρειος Όμιλος

Σάββατο 11/10

Καμπανιακός – Νέστος Χρυσούπολης, Γήπεδο Καμπανιακού 11/10/25 16:00

Μακεδονικός – Ηρακλής, Γήπεδο Μακεδονικού,11/10/25 14:00

Αsteras Aktor B’ – Nίκη Βόλου , Γήπεδο Θ.Κολοκοτρώνης, 11/10/25 14:00

Κυριακή 12/10

Kαβάλα – Π.Α.Ο.Κ Β’,Δημοτικό Στάδιο Καβάλας ,12/10/25 16:00

ΠΑΣ Γιάννινα – Αναγ.Καρδίτσας, Γήπεδο ΕΣΙ “Οι Ζωσιμάδες”, 12/10/25 16:00

Νότιος όμιλος

Σάββατο 11/10

Καλαμάτα – Αιγάλεω , Δημοτικό Στάδιο Παραλίας 11/10/25 14:00

Μαρκό- Ελλάς Σύρου, Δημοτικό Στάδιο Μαρκόπουλου, 11/10/25 16:00

Κυριακή 12/10

Athens Kallithea - Ολυμπιακός Β’, Δημοτικό Στάδιο Καλλιθέας, 12/10/25 14:00

Πανιώνιος – Ηλιούπολη, Γήπεδο Πανιωνίου, 12/10/25 14:00

Παναργειακός – Χανιά , ΔΑΚ Άργους 12/10/25, 14:00