Super League 2: Το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής και τα παιχνίδια που θα μεταδοθούν τηλεοπτικά
Γνωστό έγινε από τη Super League 2 το ακριβές πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής για το προσεχές σαββατοκύριακο. Όπως ανακοινώθηκε το Σάββατο (11/10) το Μακεδονικός - Ηρακλής θα μεταδοθεί από το ACTION 24, όπως και το ματς της Κυριακής (12/10) μεταξύ της Athens Kallithea και του Ολυμπιακού Β.
Το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής
Βόρειος Όμιλος
Σάββατο 11/10
Καμπανιακός – Νέστος Χρυσούπολης, Γήπεδο Καμπανιακού 11/10/25 16:00
Μακεδονικός – Ηρακλής, Γήπεδο Μακεδονικού,11/10/25 14:00
Αsteras Aktor B’ – Nίκη Βόλου , Γήπεδο Θ.Κολοκοτρώνης, 11/10/25 14:00
Κυριακή 12/10
Kαβάλα – Π.Α.Ο.Κ Β’,Δημοτικό Στάδιο Καβάλας ,12/10/25 16:00
ΠΑΣ Γιάννινα – Αναγ.Καρδίτσας, Γήπεδο ΕΣΙ “Οι Ζωσιμάδες”, 12/10/25 16:00
Νότιος όμιλος
Σάββατο 11/10
Καλαμάτα – Αιγάλεω , Δημοτικό Στάδιο Παραλίας 11/10/25 14:00
Μαρκό- Ελλάς Σύρου, Δημοτικό Στάδιο Μαρκόπουλου, 11/10/25 16:00
Κυριακή 12/10
Athens Kallithea - Ολυμπιακός Β’, Δημοτικό Στάδιο Καλλιθέας, 12/10/25 14:00
Πανιώνιος – Ηλιούπολη, Γήπεδο Πανιωνίου, 12/10/25 14:00
Παναργειακός – Χανιά , ΔΑΚ Άργους 12/10/25, 14:00
