Μία ακόμη νίκη πήρε ο Ηρακλής, που επικράτησε με 3-1 του Νέστου Χρυσούπολης στο Καυτανζόγλειο και συνέχισε το σερί που τρέχει σε πρωτάθλημα και Κύπελλο.

Ένα ακόμα τρίποντο έβαλε στο... σακούλι του ο Ηρακλής, που κέρδισε με 3-1 τον Νέστο Χρυσούπολης στο Καυτανζόγλειο σε αγώνα για την 4η αγωνιστική του βορείου ομίλου της Superleague 2, μένοντας έτσι μόνος δεύτερος πίσω από την Νίκη Βόλου με δύο βαθμούς. Τα γκολ πέτυχαν οι Μάναλης, Κυνηγόπουλος και Φοφανά ενώ για τον Νέστο ο Κωστίκας.

Ο Ηρακλής μπήκε πολύ καλά στον αγώνα με τον Νέστο Χρυσούπολης μέσα στην έδρα του και ευτύχησε να προηγηθεί με 2-0 μόλις στο πρώτο 20λεπτο του αγώνα. Ο Μάναλης ήταν εκείνος που άνοιξε το σκορ στο 10ο λεπτό και ο Κυνηγόπουλος εκείνος που διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του στο 18'.

Ο «Γηραιός» έφτιαξε έτσι ένα καλό προβάδισμα, το οποίο όμως δεν μπόρεσε να διατηρήσει μέχρι την ανάπαυλα, αφού στο 38' ο Κωστίκας μέιωσε για τον Νέστο Χρυσούπολης με αποτέλεσμα το παιχνίδι να είναι «ανοιχτό» και στο δεύτερο μέρος του.

Στο δεύτερο 45λεπτο ο Ηρακλής μπήκε πολύ δυνατά και δεν άργησε να βρει και τρίτο γκολ, παίρνοντας εκ νέου προβάδισμα δύο τερμάτων. Μπορεί ο Μαχαίρας να σημάδεψε το δοκάρι του Αστρά με κεφαλιά στο 54ο λεπτό, αλλά στο 57' ο Φοφανά σκόραρε για την ομάδα της Θεσσαλονίκης κάνοντας το 3-1.

Αυτό έμελλε να είναι και το τελικό της αναμέτρησης με τον Ηρακλή να επικρατεί του Νέστου Χρυσούπολης, να φτάνει στους δέκα βαθμούς και να συνεχίζει το... κυνήγι της Νίκης Βόλου.

Ενδεκάδες:

Ηρακλής (Σπανός): Στουρνάρας, Βιτλής (74′ Κάτσικας), Μαχαίρας (60′ Κούστα), Μάναλης, Ουές (74′ Αναστασίου), Παναγιωτίδης, Εραμούσπε, Κυνηγόπουλος, Ντόβενταν (80′ Τσιντώνης), Φοφανά, Γιανούτσος.

Νέστος Χρυσούπολης (Κεχαγιάς): Αστράς, Φόρντος, Μανωλάκης, Τσαμούρης, Δερμιτζάκης, Ψάλτης, Λέλεκας, Σταυρόπουλος, Κωστίκα, Τσίκος, Ντοναλντόνι.

Πρόγραμμα και αποτελέσματα 4ης αγωνιστικής

Νίκη Βόλου - ΠΑΣ Γιάννινα 1-0

Αναγέννηση Καρδίτσας - Καμπανιακός 2-0

ΠΑΟΚ Β - Αστέρας Β' AKTOR 0-1

Κυριακή 5/10

Ηρακλής - Νέστος Χρυσούπολης 3-1

Καβάλα - Μακεδονικός (16:00)

Η βαθμολογία

1. Νίκη Βόλου 12

2. Ηρακλής 10

3. Αναγέννηση Καρδίτσας 9

4. Αστέρας Β' AKTOR 8

5. Μακεδονικός 4

6. Καμπανιακός 3

7. Καβάλα 3

8. ΠΑΟΚ Β 3

9. Νέστος Χρυσούπολης 3

10. ΠΑΣ Γιάννινα 0

*Μακεδονικός και Καβάλα έχουν από έναν αγώνα λιγότερο.