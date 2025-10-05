Ηγετικός Βαλμπουενά: Μείωσε με φαουλάρα σε 3-1 για τον Ολυμπιακό Β' και ξεσήκωσε τους συμπαίκτες του για ανατροπή! (vid)
Η Καλαμάτα ήταν καλύτερη στο πρώτο μέρος, πήγε στα αποδυτήρια με το υπέρ της 2-0 στο Ρέντη και στην έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, ο Ολυμπιακός Β' έμεινε με δέκα παίκτες λόγω αποβολής του Τουφάκη.
Και σαν μην έφταναν όλα αυτά, ήρθε και το 3-0 από την Καλαμάτα χάρη στο δεύτερο προσωπικό τέρμα του Μάντζη. Και όμως, ο Ματιέ Βαλμπουενά απέδειξε ξανά ότι η ηλικία είναι μόνο ένας αριθμός.
Ο 41χρονος μεσοεπιθετικός ανέλαβε την εκτέλεση του φάουλ έξω από την περιοχή και με εντυπωσιακό πλασέ νίκησε τον αντίπαλο πορτιέρε, κάνοντας το 3-1 στο 60ο λεπτό. Δεν είναι μόνο η ομορφιά του γκολ αλλά και αυτό που ακολούθησε μετά.
Ο Γάλλος ποδοσφαιριστής πήγε γρήγορα προς το κέντρο, εμψύχωσε τους συμπαίκτες του και ζήτησε να ξεσηκωθούν για να γυρίσουν το ματς.
