Το Αιγάλεω πήρε την πρώτη του νίκη στη φετινή Super League 2, καθώς επικράτησε στην έδρα της Ηλιούπολης με 2-1.

Τρίποντο «ανάσα» για το Αιγάλεω! Το Σίτι, στο πρώτο ματς μετά την αντικατάσταση του Χαραλαμπίδη από τον Βελιτζέλο στην τεχνική ηγεσία πήρε την πρώτη του νίκη στην τρέχουσα Super League 2, καθώς νίκησε την Ηλιούπολη, εκτός έδρας με 2-1 και έφτασε τους τέσσερθς βαθμούς, ενή οι γηπεδούχοι έμειναν ουραγοί, έχοντας μόλις έναν πόντο.

Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν στο 37ο λεπτό με την απευθείας εκτέλεση φάουλ του Τσιλιγγίρη. Το Αιγάλεω βρήκε και δεύτερο γκολ στο 69', με κεφαλιά του Βάρκα. Οι γηπεδούχοι έβαλαν... φωτιά στο ματς με το γκολ του Μίγια στο 79', αλλά οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να διατηρήσουν το τρίποντο μέχρι τέλους.

Ηλιούπολη (Μπαδήμας): Χριστοδούλης, Κρέτσι, Μαϊδανός, Μπουγαΐδης, Κωστούλας, Σουντουρά, Νεοφυτίδης (90+2′ Τσουμάνης), Μίγια, Ζαφειράκης, Σαμ (76′ Ντάο), Κεραμίδας (46′ Χριστόπουλος).

Αιγάλεω (Βελιτζέλος): Καραργύρης, Καρρίκι Χόσκο, Κουϊρουκίδης, Βάρκας, Ευαγγέλου, Φοφανά, Ζιούλης, Κωστόπουλος, Ουνγιαλίδης, Τσιλιγγίρης.

Super League 2 - Νότιος Όμιλος

4η αγωνιστική

Σάββατο 4 Οκτωβρίου

Ηλιούπολη - Αιγάλεω 1-2

Κυριακή 5 Οκτωβρίου

Ελλάς Σύρου - Παναργειακός 13:00

Μάρκο - Πανιώνιος 14:00

Ολυμπιακός Β' - Καλαμάτα 14:00

Χανιά - Athens Kallithea 14:00

Η βαθμολογία

1. Καλαμάτα 9

2. Πανιώνιος 7

3. Ολυμπιακός Β' 7

4. Athens Kallithea 6

5. Μαρκό 6

6. Αιγάλεω 4

7. Παναργειακός 2

8. Χανιά 1

9. Ελλάς Σύρου 1

10. Ηλιούπολη 1