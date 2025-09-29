Η Νίκη Βόλου αναμένεται να ανακοινώσει την απόκτηση του Απόστολου Βέλλιου, ο οποίος θα ντυθεί στα χρώματα της ομάδας, που φέτος έχει ξεκινήσει ιδεατά στο πρωτάθλημα με 3/3.

Η Νίκη Βόλου έχει χτίσει ένα ρόστερ ικανό να διεκδικήσει την άνοδο φέτος από το Βόρειο όμιλο της Super League 2. Σε κάθε της γραμμή διαθέτει ποιοτικούς παίκτες με εμπειρίες και παραστάσεις.

Γκαραβέλης, Τζανετόπουλος, Κιβρακίδης, Μπαριέντος, Λουκίνας, Πέτρος Γιακουμάκης, είναι μερικοί από τους παίκτες του Κώστα Γεωργιάδη που ξέρουν πολύ καλά τι σημαίνει πρωταθλητισμός.

Βέλλιος έτοιμος για Νίκη Βόλου

Την Παρασκευή, οι άνθρωποι του συλλόγου, πρόλαβαν τα τυπικά και κατάφεραν να εγγράψουν στο ρόστερ τους και τον Απόστολο Βέλλιο. Ο 33χρονος έμπειρος επιθετικός με 381 συμμετοχές, 85 γκολ και 25 ασίστ θα έρθει για να αποτελέσει το... κερασάκι στην ήδη πολύ νόστιμη τούρτα που έχει δημιουργηθεί στην ομάδα της Μαγνησίας.

Ο 8 φορές διεθνής επιθετικός έχει διαγράψει μια λαμπερή διαδρομή στο διεθνές ποδόσφαιρο έχοντας παίξει σε ομάδες όπως οι: Εβερτον (24 ματς, 3 γκολ, 2 ασίστ), Νότιγχαμ Φόρεστ (45 ματς, 8 γκολ), Τσβόλε (61 ματς, 15 γκολ, 8 ασίστ). Με τη Νέα Σαλαμίνα στην Κύπρο είχε σε 30 ματς, 7 γκολ και 1 ασίστ ενώ στην Ελλάδα με τον Ηρακλή σε 53 ματς είχε 17 γκολ και 3 ασίστ, με τον Ατρόμητο σκόραρε 8 γκολ σε 35 ματς, ενώ στη Λαμία είχε 9 ματς.