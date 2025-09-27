Παναργειακός για διαιτησία στο ματς με Πανιώνιο: «Η ομάδα εγχειρίστηκε χωρίς αναισθητικό»

Με ανακοίνωσή του ο Παναργειακός αναφέρθηκε στην διαιτησία του αγώνα με τον Πανιώνιο κάνοντας λόγο για «εγχείρηση χωρίς αναισθητικό».

Ο Πανιώνιος παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ κατάφερε να επικρατήσει με 3-1 του Παναργειακού με την ομάδα του Άργους να βγάζει ανακοίνωση και να αναφέρεται στην διαιτησία λέγοντας μεταξύ άλλων πως υπήρξε «εγχείρηση χωρίς αναισθητικό».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Παναργειακού έχει ως εξής: «Σήμερα στη Νέα Σμύρνη παρακολουθήσαμε σκηνές απο την ταινία το "Τσακάλι".

Ο Παναργειακος σήμερα εγχειρίστηκε χωρίς αναισθητικό!!!

Θα συνεχίσουμε ν αγωνιζόμαστε τίμια μάγκικα και ποδοσφαιρικά κόντρα σε οποιονδήποτε χρειαστεί προκειμένου τελικώς να δικαιωθούμε!!!

Κυριε Λανουά,

Σας περιβάλλουμε με μεγάλη εμπιστοσύνη διότι αδιαμφισβήτητα διαθέτετε γνώσεις,ικανότητα,εμπειρία,τιμιότητα και δουλεύετε σκληρά για την πρόοδο της ελληνικής διαιτησίας!!!

Για αυτο Σας ζητάμε να να προστατεύσετε το ελληνικό ποδόσφαιρο αλλά και την ομάδα μας απο καθε ύαινα και τσακάλι που θέλει να την κατασπαράξει!!!

Θα μας βρειτε συμπαραστάτες Σας σ αυτό σας το έργο!!!».