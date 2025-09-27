Παναργειακός για διαιτησία στο ματς με Πανιώνιο: «Η ομάδα εγχειρίστηκε χωρίς αναισθητικό»
Ο Πανιώνιος παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ κατάφερε να επικρατήσει με 3-1 του Παναργειακού με την ομάδα του Άργους να βγάζει ανακοίνωση και να αναφέρεται στην διαιτησία λέγοντας μεταξύ άλλων πως υπήρξε «εγχείρηση χωρίς αναισθητικό».
Αναλυτικά η ανακοίνωση του Παναργειακού έχει ως εξής: «Σήμερα στη Νέα Σμύρνη παρακολουθήσαμε σκηνές απο την ταινία το "Τσακάλι".
Ο Παναργειακος σήμερα εγχειρίστηκε χωρίς αναισθητικό!!!
Θα συνεχίσουμε ν αγωνιζόμαστε τίμια μάγκικα και ποδοσφαιρικά κόντρα σε οποιονδήποτε χρειαστεί προκειμένου τελικώς να δικαιωθούμε!!!
Κυριε Λανουά,
Σας περιβάλλουμε με μεγάλη εμπιστοσύνη διότι αδιαμφισβήτητα διαθέτετε γνώσεις,ικανότητα,εμπειρία,τιμιότητα και δουλεύετε σκληρά για την πρόοδο της ελληνικής διαιτησίας!!!
Για αυτο Σας ζητάμε να να προστατεύσετε το ελληνικό ποδόσφαιρο αλλά και την ομάδα μας απο καθε ύαινα και τσακάλι που θέλει να την κατασπαράξει!!!
Θα μας βρειτε συμπαραστάτες Σας σ αυτό σας το έργο!!!».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Πανιώνιος - Παναργειακός 3-1: Δεύτερη σερί νίκη με ανατροπή στη Νέα Σμύρνη (vid)
- Πανιώνιος - Παναργειακός: Στη Νέα Σμύρνη Μπέος, Λανουά και Ναλιτζής
- Πανιώνιος 135 Χρόνια Σύλλογος Αιώνιος, τα αποθεωτικά σχόλια του κόσμου για το doc του Gazzetta: «Το δάκρυ το Εμβολιάδη, τα αναφιλητά της δύναμης να είσαι διαφορετικός»