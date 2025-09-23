Superleague 2: Ορίστηκε το πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής, Καλαμάτα-Ηλιούπολη και Καμπανιακός-ΠΟΤ Ηρακλής τα ματς που ξεχωρίζουν

Η Super League 2 έκανε γνωστό το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής. Ξεχωρίζει το Καλαμάτα-Ηλιούπολη και Καμπανιακός-ΠΟΤ Ηρακλής.

Η Super League 2 έκανε γνωστές τις ημέρες και ώρες των αγώνων από τους οποίους ξεχωρίζει το παιχνίδι της Καλαμάτας εναντίον της Ηλιούπολης από τον Νότιο όμιλο αλλά και εκείνο του Καμπανιακού κόντρα στον ΠΟΤ Ηρακλή από τον Βόρειο.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής της Super League 2:

A’ OMIΛΟΣ

ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ – ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ, ΓΗΠΕΔΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ, 28-09-25 14:00

ΑΝΑΓ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ -ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ , ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ,28-09-25 14:00

ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ- ΚΑΒΑΛΑ,ΓΗΠΕΔΟ ΔΟΞΑΣ ΔΡΑΜΑΣ,29-09-25 17:00

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ – Π.Α.Ο.Κ Β’, ΓΗΠΕΔΟ ΕΣΙ “ΟΙ ΖΩΣΙΜΑΔΕΣ”, 27-09-25 17:00

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ – ASTERAS AKTOR B’, ΓΗΠΕΔΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ,27-09-25 15:00

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ – ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ , ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ,28-09-25 17:00

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β’- ΧΑΝΙΑ , Π.Κ. ΡΕΝΤΗ , 28-09-25 16:00

ΑΙΓΑΛΕΩ – ΜΑΡΚΟ , ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ , 28-09-25 17:00

ATHENS KALLITHEA FC – ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ ,ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ,28-09-25 15:00

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ – ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ, ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ, 27-09-25 14:00