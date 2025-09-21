Η Νίκη Βόλου νίκησε άνετα 4-0 τον Καμπανιακό και παρέμεινε στην κορυφή. Ο Αστέρας Τρίπολης Β' λύγισε τον Νέστο Χρυσούπολης.

Η Νίκη Βόλου μετά τη νικηφόρα πρεμιέρα με τον ΠΑΟΚ Β' διπλασίασε τις νίκες της στη Super League 2, αφού συνέτριψε με 4-0 τον Καμπανιακό.

Ο Αστέρας Τρίπολης Β', παράλληλα, μετά τον βαθμό στην έδρα του Ηρακλή, επιβεβαίωσε ότι θα είναι ανταγωνιστικός και λύγισε με 2-1 τον Νέστο Χρυσούπολης.

Νίκη Βόλου - Καμπανιακός 4-0

Στη Νέα Ιωνία, λοιπόν, με πρωταγωνιστή τον Πέττα, η Νίκη Βόλου έκανε περίπατο με αντίπαλο τον Καμπανιακό. Στο 38' ο Πέττας έκανε το 1-0, ενώ στο 32' ο Στοϊλκοβιτς είχε δυνατό σουτ στο αριστερό δοκάρι. Στο 65' ο Πέττας σημείωσε το 2-0, ο Σαποβάλοφ έκανε στο 81' το 3-0 και το τελικό 4-0 έγραψε στο 94' ο Γιακουμάκης.

Νίκη Βόλου (Γεωργιάδης): Γκαραβέλης, Κιβρακίδης (65′ Αρίας), Γκαντέλιο, Τζανετόπουλος, Σιούτας, Νταμιάν Σίλβα (65′ Βουτσάς), Έππας, Στοΐλκοβιτς (65′ Γιακουμάκης), Λουκίνας (78′ Σαποβάλοφ), Πέττας, Λώλης.

Καμπανιακός (Αποστολίδης): Κασαπίδης, Καράδαλης, Χατζηκυριάκος (69′ Π. Καθάριος), Γαρύφαλλος, Σαρβανίδης (76′ Ανανιάδης), Ρόβας (81′ Μυγδαλιάς), Καράκουτης, Ν. Καθάριος (76′ Δερμιτζάκης), Πολύζος, Ντουμάνης (69′ Παπακωνσταντίνου), Παντεκίδης.

Αστέρας Τρίπολης Β' - Νέστος Χρυσούπολης 2-1

Στην Τρίπολη ο Αστέρας δυσκολεύτηκε, αλλά έκαμψε την αντίσταση του Νέστου. Στο 18' έκανε το 1-0 ο Γραμμένος και στο 57' με πέναλτι ο ίδιος παίκτης σημείωσε το 2-0. Στο 74' οι φιλοξενούμενοι μείωσαν σε 2-1 με τον Σαπουντζή, αλλά δεν μπόρεσαν να σώσουν τον βαθμό.

Αστέρας Τρίπολης Β (Αντωνόπουλος): Χατζηεμμανουήλ, Γρόζντανιτς, Γρομητσάρης, Τερεζίου, Κανελλόπουλος, Φρίμπονγκ, Γραμμένος, Μπουλούλης, Φρόκου, Καλλαντζή, Αλεχάντρο.

Νέστος Χρυσούπολης (Κεχαγιάς): Αστράς, Τσαμούρης, Δερμιτζάκης, Δαλιανόπουλος, Μανωλάκης, Τσίκος, Κωστίκα, Ψάλτης, Λέλεκας (70′ Σαπουντζής), Ντοναλντόνι, Γκάτα.

Αποτελέσματα 2ης αγωνιστικής

ΠΑΟΚ Β' - Αναγέννηση Καρδίτσας 0-1

Καβάλα - Ηρακλής 1-2

Μακεδονικός - ΠΑΣ Γιάννινα 1-0

Κυριακή 21/9

Αστέρας Τρίπολης Β' - Νέστος Χρυσούπολης 2-1

Νίκη Βόλου - Καμπανιακός 4-0

Βαθμολογία Βορείου Ομίλου

1. Νίκη Βόλου 6

2. Αναγ. Καρδίτσας 6

3. Αστέρας Τρίπολης Β' 4

4. Ηρακλής 4

-----------------------------

5. Νέστος 3

6. Μακεδονικός 3

7. Καμπανιακός 3

8. Καβάλα 0

9. ΠΑΟΚ Β' 0

10. ΠΑΣ Γιάννινα 0

Η 3η αγωνιστική

Αναγέννηση Καρδίτσας - Νίκη Βόλου

Καμπανιακός - Ηρακλής

ΠΑΣ Γιάννινα ΠΑΟΚ Β'

Μακεδονικός - Αστέρας Τρίπολης Β'

Νέστος Χρυσούπολης - Καβάλα

