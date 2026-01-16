Ο Κώστας Νικολακόπουλος αποκάλυψε στους Galacticos by Interwetten το πότε θα διεξαχθεί το αναβληθέν ματς ανάμεσα σε Αστέρα Τρίπολης και Ολυμπιακό για τη Super League.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ζήτησε αναβολή για την επικείμενη αναμέτρηση μεταξύ Αστέρα Aktor και Ολυμπιακού, εξαιτίας του βεβαρυμένου προγράμματος των Ερυθρολεύκων και το εντός έδρας παιχνίδι με τη Λεβερκούζεν για το Champions League.

Όπως ανέφερε ο Κώστας Νικολακόπουλος στους Galacticos by Interwetten, το ματς της 17ης αγωνιστικής της Super League που δεν θα πραγματοποιηθεί αυτό το ΣΚ, θα προγραμματιστεί για τις 4 Φεβρουαρίου.

Λίγες ημέρες νωρίτερα, στις 1/2 ο Ολυμπιακός θα παίξει με την ΑΕΚ στην «OPAP Arena» και στην επόμενη «στροφή» του πρωταθλήματος θα τεθεί αντιμέτωπος με τον Παναθηναϊκό στο «Γ. Καραϊσκάκης».