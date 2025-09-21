Σιόντης: «Ομάδα σε 'χτίσιμο' δεν θέλει κριτική»

Με ανάρτηση στα social media, ο Νίκος Σιόντης στάθηκε στον ΠΑΣ Γιάννινα, την προσπάθειά του και στην ανάγκη του να στηριχθεί και όχι να επικρίνεται.

Η ανάρτηση από τον Σιόντη αναφέρει τα εξής:

Ομάδα σε χτίσιμο δεν θέλει κριτική – θέλει χρόνο, στήριξη και πίστη. Οι ομάδες δεν γίνονται σε έναν μήνα, γίνονται μέρα με τη μέρα, με υπομονή, αγάπη και ψυχή. Δεν υπάρχει 'φταίει', υπάρχει μόνο ΠΑΣ. Σήμερα μπαίνουν τα θεμέλια, αύριο θα φτάσουμε στις κορυφές. Το Restart θέλει δουλειά και ενότητα – κι εμείς θα είμαστε όλοι μαζί εκεί.