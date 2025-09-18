Ο ΠΑΣ Γιάννινα απέκτησε τον Γκμπόλι Αριγίμπι

Ο ΠΑΣ Γιάννινα ανακοίνωσε την απόκτηση του Γκμπόλι Αριγίμπι, που έχει αγωνιστεί ξανά στην χώρα μας με τον Παναιτωλικό.

Σε ακόμη μία μεταγαφική κίνηση προχώρησε ο ΠΑΣ Γιάννινα που ολοκλήρωσε την προσθήκη του Γκμπόλι Αριγίμπι, ο οποίος είναι γνώριμος σε μας, αφού είχε παίξει ξανά στην Ελλάδα και μάλιστα στην Superleague 1 με την φανέλα του Παναιτωλικού για μία διετία (2019-2021).

Ο 30χρονος Αμερικανός με καταγωγή από την Νιγηρία αγωνίζεται ως εξτρέμ. Πέρυσι δεν αγωνίστηκε κάπου στο πρώτο μισό της σεζόν, έχοντας μείνει ελεύθερος από την Κετσιορενγκιουτσού της Τουρκίας, όμως στο δεύτερο πήγε στην Μποαβίστα κι έπαιξε 11 παιχνίδια.

Η ανακοίνωση του ΠΑΣ Γιάννινα

«H Π.Α.Ε. Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ 1966 είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή Gboly Ariyibi.

O 30χρονος διεθνής δεξιός εξτρέμ προστίθεται στο δυναμικό της ομάδας μας και επίσημα κουβαλώντας ένα πλούσιο βιογραφικό. Ξεκίνησε από την Οξφόρδη, συνεχίζοντας στις ακαδημίες και αργότερα στην U21 της Southampton πριν βρεθεί στη Leeds. Από εκεί και μετά έχει αγωνιστεί με τις ομάδες Tranmere, Chesterfield, Nottingham Forrest, MK Dons, Northampton και Motherwell FC στο Ηνωμένο Βασίλειο, τον Παναιτωλικό (2019-21), δίνοντας του και εμπειρία από το Ελληνικό πρωτάθλημα και τη χώρα μας, ακολουθώντας η Ankaragücü και η Keciörengücü στην Τουρκία. Πριν από τον Π.Α.Σ. αγωνίστηκε για την Boavista.

GBOLY WELCOME TO THE #PASfamily..»