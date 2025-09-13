Πρεμιέρα στην Super League 2 με τον Καμπανιακό να ξεκινάει με νίκη τις υποχρεώσεις του επικρατώντας με 1-0 της Καβάλας.

Ξεκίνημα με νίκη για τον Καμπανιακό στο φετινό πρωτάθλημα της Super League 2. Η ομάδα της Χαλάστρας επικράτησε με 1-0 της Καβάλας και πήρε το τρίποντο με το καλημέρα. Οι «αργοναύτες» από την πλευρά τους προσπάθησαν να πάρουν κάτι από το ματς αυτό χωρίς όμως να τα καταφέρουν.

Στα του αγώνα όλα κρίθηκαν στο 43', λεπτό στο οποίο ο Ν. Καθάριος με σουτ έκανε το 1-0, σκορ με το οποίο τελείωσε όχι μόνο το ημίχρονο, αλλά και όλο το παιχνίδι.

Σκόρερ: 43′ Ν. Καθάριος

Καμπανιακός (Αποστολίδης): Κασαπίδης, Καραδαλής, Γαρύφαλλος, Σαρβανίδης, Ρόβας, Καράκουτης, Ν. Καθάριος, Πολύζος, Ντουμάνης, Παπαστεριανός, Παντεκίδης.

Καβάλα (Γράφας): Γιαννίκογλου, Κατσουλίδης, Διονέλλης, Χρούστινετς, Αλιατίδης, Μπρέγκου, Κουντουριώτης, Γαβριηλίδης, Σιφναίος, Σγουρός (28′ Ξυγκόρος), Ελ-Καντούσι.

Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής του Βορείου Ομίλου

Σάββατο

Καμπανιακός – Καβάλα 1-0

Κυριακή

17:00 Ηρακλής – Αστέρας Τρίπολης Β

17:00 Αναγέννηση Καρδίτσας – Μακεδονικός

17:00 Νέστος Χρυσούπολης – ΠΑΣ Γιάννινα

Δευτέρα

17:00 Νίκη Βόλου – ΠΑΟΚ Β