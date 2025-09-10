Σημαντική ενίσχυση για τα Χανιά με τον Σπιριντόνοβιτς

Μία πολύ καλή προσθήκη ολοκλήρωσαν τα Χανιά, αφού ανακοίνωσαν την απόκτηση του Σρντζαν Σπιριντόνοβιτς, που έχει περάσει ξανά από τα μέρη μας.

Για τρίτη φορά θα αγωνιστεί στην Ελλάδα ο Σρντζάν Σπιριντόνοβιτς. Ο 31χρονος Αυστριακός εξτρέμ θα φορέσει και την φανέλα των Χανιών, μετά από κείνες του Πανιωνίου και του Ατρομήτου, με τις οποίες είχε αφήσει καλή εικόνα στα μέρη μας.

Εκείνος κυκλοφορούσε ως ελεύθερος από τον περασμένο Οκτώβριο οπότε κι έλυσε την συνεργασία του με την σλοβενική Μούρα προλαβαίνοντας να παίξει σε επτά ματς την περσινή σεζόν και να σκοράρει κι ένα γκολ.

Η ανακοίνωση των Χανίων

«Η ΠΑΕ ΧΑΝΙΑ ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την απόκτηση του Σρνταν Σπιριντόνοβιτς, σε μία μεταγραφή που θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για την ενίσχυση της ομάδας μας.

Ο 32χρονος Αυστριακός μεσοεπιθετικός σερβικής καταγωγής (13/10/1993), επιστρέφει στο ελληνικό πρωτάθλημα για λογαριασμό των Χανίων, φέρνοντας μαζί του σπουδαία εμπειρία και παραστάσεις από κορυφαίες διοργανώσεις. Ο Σπιριντόνοβιτς αγωνίζεται κυρίως ως αριστερός εξτρέμ, αλλά μπορεί να παίξει σε όλες τις θέσεις πίσω από τον επιθετικό, χρησιμοποιώντας με ευχέρεια και τα δύο του πόδια, γεγονός που προσδίδει πολλαπλές λύσεις στο επιθετικό παιχνίδι της ομάδας μας.

Η καριέρα του ξεκίνησε από τα τμήματα υποδομής της Ραπίντ Βιέννης, ενώ το μεγάλο του βήμα ήρθε με τη μεταγραφή του στην Αούστρια Βιέννης σε ηλικία 17 ετών. Στη συνέχεια αγωνίστηκε στην Ιταλία, φορώντας τις φανέλες της Βιτσέντσα (8 συμμετοχές – 1 ασίστ) και της Μεσίνα (7 συμμετοχές – 1 γκολ). Από εκεί μετακόμισε στην Αντμίρα Βάκερ (2015-2017), όπου πραγματοποίησε δύο γεμάτες σεζόν με 54 εμφανίσεις και 9 γκολ και 6 ασίστ.

Το καλοκαίρι του 2017 ήρθε στην Ελλάδα για λογαριασμό του Πανιωνίου, με τον οποίο αγωνίστηκε σε 54 παιχνίδια σημειώνοντας 13 γκολ και μοιράζοντας 6 ασίστ έως το 2019. Ακολούθησε η Πογκόν Στσέτσιν στην Πολωνία (2019/20), όπου κατέγραψε 24 συμμετοχές με 6 γκολ. Οι εξαιρετικές εμφανίσεις του τον έφεραν στον Ερυθρό Αστέρα Βελιγραδίου (2020-21), με τον οποίο έπαιξε 24 φορές, πέτυχε 5 γκολ και μοίρασε 6 ασίστ, συμμετέχοντας και σε προκριματικά Champions League και Europa League.

Τ ο δεύτερο μισό της ίδιας περιόδου αγωνίστηκε στην Τουρκία με τα χρώματα της Γκεντσλερμπιρλιγί Άνκαρα, καταγράφοντας 6 εμφανίσεις. Το 2021 επέστρεψε στην Ελλάδα για τον Ατρόμητο (20 συμμετοχές – 2 γκολ – 2 ασίστ), ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε στη Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία, 13 συμμετοχές – 3 γκολ – 1 ασίστ), στη Χάγερ Κλαμπ (Σαουδική Αραβία, 8 συμμετοχές), στην Αλ Σαλμίγια (Κουβέιτ) και πιο πρόσφατα στη Μούρα (Σλοβενία, 7 συμμετοχές – 1 γκολ).

Η ΠΑΕ ΧΑΝΙΑ καλωσορίζει τον Σρνταν Σπιριντόνοβιτς στην οικογένεια της ομάδας και του εύχεται υγεία, δύναμη και πολλές επιτυχίες!»