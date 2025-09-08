Ακόμα μία μεταγραφή για τον Μακεδονικό με τους «πράσινους» να ανακοινώνουν την απόκτηση του Νιγηριανού μέσου, Σουλαϊμόν Λαβάλ.

Οι κινήσεις των ομάδων της Super League 2 συνεχίζονται με τον Μακεδονικό να κάνει ακόμα μία μεταγραφή. Συγκεκριμένα οι «πράσινοι» ανακοίνωσαν την απόκτηση του Σουλαϊμόν Λαβάλ τονίζοντας τα εξής: «Η διοίκηση της ΠΑΕ Μακεδονικός βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Λαβάλ Σουλαϊμόν, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι τον Ιούνιο του 2026!

Ο 21χρονος (31/10/2003) ποδοσφαιριστής αγωνίζεται ως κεντρικός χαφ και έχει ύψους 1.65. Ο «Σούλε» είναι γρήγορος, με πολύ καλή τεχνική κατάρτιση και διεισδυτικός.

Ο Λαβάλ κατάγεται από την Νιγηρία και αγωνιζόταν στην Γαλλία. Εκεί, φόρεσε την φανέλα του Μαινβιλέρ, καταγράφοντας την περασμένη σεζόν πέντε γκολ και μοιράζοντας πέντε ασίστ.

«Θα δώσω τον καλύτερο μου εαυτό»

Οι πρώτες δηλώσεις του ποδοσφαιριστή του Μακεδονικού, του 21χρονου μέσου, Λαβάλ Σουλαϊμόν στο www.makedonikos.gr:

«Είμαι χαρούμενος που είμαι πλέον μέλος της οικογένειας του Μακεδονικού και είμαι έτοιμος να δώσω τον καλύτερο μου εαυτό για την ομάδα».

Η διοίκηση του συλλόγου καλωσορίζει τον Λαβάλ στην μεγάλη «πράσινη» οικογένεια και του εύχεται υγεία και πολλές επιτυχίες!».