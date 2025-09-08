Πέτρος Γιακουμάκης: Τρομερό γκολ με ψαλιδάκι στην Κ19 του Πανσερραϊκού (vid)
Η Νίκη Βόλου επικράτησε επί της Κ19 του Πανσερραϊκού με 3-0, σε φιλική αναμέτρηση, με τον Πέτρο Γιακουμάκη να πετυχαίνει ένα τρομερό ψαλιδάκι!
Απόλυτα επιτυχημένο ήταν για τη Νίκη Βόλου το φιλικό με την Κ19 του Πανσερραϊκού. Η ομάδα της Μαγνησίας επικράτησε με 3-0 χάρη στα γκολ των Σιούτα, Γιακουμάκη και Τζιώρα.
Ωστόσο, το highlight του ματς ήταν το τέρμα του Πέτρου Γιακουμάκη στο 54', όταν το ψαλιδάκι του Γιακουμάκη κατέληξε στα αντίπαλα δίχτυα από την ομάδα του Λουκίνα.
Δείτε το πανέμορφο γκολ του:
