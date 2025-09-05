Οι μεταγραφικές κινήσεις της Αναγέννησης Καρδίτσας συνεχίζονται με τους «κιτρινόμαυρους» να ανακοινώνουν την απόκτηση και του Λούκας Πολέτο.

Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζει την ενίσχυσή της η Αναγέννηση Καρδίτσας. Οι «κιτρινόμαυροι» που έχουν υψηλούς στόχους για το φετινό πρωτάθλημα της Super League 2, ανακοίνωσαν την απόκτηση και του Λούκας Πολέτο.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής: «Welcome Lucas!

Η ΠΑΕ Αναγέννηση Καρδίτσας ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή Lucas Poletto.

Ο Lucas είναι γεννηθείς στις 29/3/1995, κατάγεται από τη Βραζιλία αλλά είναι κάτοχος Ιταλικού διαβατηρίου και αγωνίζεται με την ίδια ευκολία σε όλες τις θέσεις της μεσοεπιθετικής γραμμής.

Ο Poletto έχει μια σημαντική διαδρομή στο ελληνικό ποδόσφαιρο με ανόδους και διακρίσεις με αρκετές ομάδες, κάτι που τον καθιστά έναν εκ των κορυφαίων στη θέση του σε επίπεδο Super League 2.

Σε νεαρή ηλικία ξεκίνησε στη Βραζιλία σε ομάδες όπως η Γκρέμιο και η Σάντος, ενώ είχε και ένα πέρασμα από την ομάδα νέων της Μίλαν.

Στην Ελλάδα έγινε γνωστός από την παρουσία του στον Απόλλωνα Λάρισας τη σεζόν 2018-2019. Εκεί ξεχώρισε και πήρε μεταγραφή για τη Ξάνθη τη σεζόν 2019-2020. Ακολούθησε ο δανεισμός του στο Λεβαδειακό, η επιστροφή του στη Ξάνθη και στη συνέχεια η αγορά των δικαιωμάτων του από την ομάδα της Λιβαδειάς.

Τη σεζόν 2023-2024 πανηγύρισε την άνοδο με τον Λεβαδειακό από τη Super League 2 στη Stoiximan Superleague.

Την περσινή περίοδο ξεκίνησε από την Παναχαϊκή και στα μισά η Κηφισιά τον απέκτησε με αγορά από τους Αχαιούς.

Εκεί συνέβαλε καταλυτικά έτσι ώστε να πανηγυρίσει η ομάδα της Κηφισιάς την άνοδο στη μεγάλη κατηγορία.

Καλωσορίζουμε τον Lucas στην οικογένεια της Αναγέννησης και του ευχόμαστε να έχει υγεία και πολλές επιτυχίες με την ομάδα μας!».