Η ΠΑΕ Ολυμπιακός επισημοποίησε την ανανέωση συμβολαίων και τη μεταγραφική ενίσχυση της β' ομάδας αλλά και το επαγγελματικό συμβόλαιο του αδερφού του Παναγιώτη Ρέτσου, Δημήτρη.

Ειδικότερα από την ΠΑΕ Ολυμπιακός γνωστοποιήθηκαν τα εξής σχετικά με τη β' ομάδα:

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε την ανανέωση συμβολαίων και τη μεταγραφική ενίσχυση της ομάδας Κ23 (του Ολυμπιακού Β'), η οποία συμμετέχει στο πρωτάθλημα της Super League 2.

Νέα μεταγραφή για την ομάδα για τη σεζόν 2023-24, αποτελεί ο Ραφαήλ Σγουρός ο οποίος αποκτήθηκε από τον Άρη. Παράλληλα, τα συμβόλαιά τους ανανέωσαν με την ΠΑΕ Ολυμπιακός οι Δημήτρης Στουρνάρας, Απόστολος Αποστολόπουλος, Βαγγέλης Κεραμίδας, Τάσος Σαπουντζής, Μιχάλης Πατήρας, Χρήστος Μουζακίτης, Αντώνης Παπακανέλλος και Ανέστης Βλαχομήτρος.

Επίσης, επαγγελματικό συμβόλαιο υπέγραψε ο Δημήτρης Ρέτσος.

Το who is who των παικτών:

Ραφαήλ Σγουρός

Ημ. Γέννησης: 28 Μαΐου 2004

Θέση: Μέσος

Αποτελεί τη μοναδική φετινή μεταγραφή του Ολυμπιακού Κ23. Αποκτήθηκε από τον Άρη και αγωνίζεται με τους «ερυθρόλευκους» στο χώρο της μεσαίας γραμμής.

Δημήτρης Στουρνάρας

Ημ. Γέννησης: 30 Μαΐου 2001

Θέση: Τερματοφύλακας

Ο Βοιωτός γκολκίπερ ανανέωσε το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό Κ23. Μέλος των «ερυθρόλευκων» επί σειρά ετών στην ακαδημία και τις ομάδες Κ17 και Κ19, ενώ για έναν χρόνο αγωνίστηκε και στο πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής με τον Πανιώνιο και όταν επέστρεψε το 2022 ενσωματώθηκε στον Ολυμπιακό Κ23.

Απόστολος Αποστολόπουλος

Ημ. Γέννησης: 12 Δεκεμβρίου

Θέση: Αμυντικός

Ήρθε στην ακαδημία του Ολυμπιακού από τον Πανσερραϊκό το 2020 και πλέον αγωνίζεται για τρίτο χρόνο στο τμήμα κάτω των 23 ετών και υπέγραψε την ανανέωση του σμυβολαίου του με την ομάδα.

Βαγγέλης Κεραμίδας

Ημ. Γέννησης: 12 Σεπτεμβρίου 2002

Θέση: Αμυντικός

Σε έναν χρόνο συμπληρώνει μία δεκαετία στον Ολυμπιακό, καθώς έχει ξεκινήσει στην ακαδημία του συλλόγου από την ηλικία των 10 ετών. Το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με τους «ερυθρόλευκους» το υπέγραψε το 2019 και συνεχίζει για έναν ακόμη χρόνο στον Ολυμπιακό Κ23.

Τάσος Σαπουντζής

Ημ. Γέννησης: 28 Ιανουαρίου 2002

Θέση: Μέσος

Αποκτήθηκε από τον ΠΑΟΚ το 2019 και από παίκτης στα μικρά τμήματα του συλλόγου έχει φτάσει στον Ολυμπιακό Κ23 και το πρωτάθλημα της Super League 2.

Χρήστος Μουζακίτης

Ημ. Γέννησης: 25 Δεκεμβρίου 2006

Θέση: Μέσος

Νέο συμβόλαιο και για τον Χρήστο Μουζακίτη, ο οποίος έχει αγωνιστεί στο παρελθόν σε Ηράκλειο Αττικής και ΑΕΚ. Την προηγούμενη σεζόν πανηγύρισε δύο πρωταθλήματα υποδομών με Κ19 και Κ17, ενώ κατέγραψε και μία συμμετοχή με τον Ολυμπιακό Κ23 στο πρωτάθλημα της Super League 2, παρά το νεαρό της ηλικίας του.

Αντώνης Παπακανέλλος

Ημ. Γέννησης: 11 Ιουλίου 2005

Θέση: Επιθετικός

Από την ηλικία των 12 ετών βρίσκεται στην ακαδημία του Ολυμπιακού και πλέον είναι μέλος του τμήματος κάτω των 23 ετών. Υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με τους «ερυθρόλευκους», ενώ πέρσι είχε αναδειχθεί πρωταθλητής με τους Νέους στη Super League Κ19.

Μιχάλης Πατήρας

Ημ. Γέννησης: 13 Μαΐου 2004

Θέση: Μέσος

Σε ηλικία 16 ετών αποκτήθηκε από την ακαδημία του Ολυμπιακού από τον ΑΟ Ξάνθης, ενώ είχε αγωνιστεί σε ΠΑΟΚ και Καβάλα. Ανανέωσε το συμβόλαιό του με τους «ερυθρόλευκους», ενώ φέτος είναι η πρώτη του σεζόν στον Ολυμπιακό Κ23 και την προηγούμενη σεζόν κατέκτησε το πρωτάθλημα της Super League Κ19 με τους Νέους της ομάδας.

Ανέστης Βλαχομήτρος

Ημ. Γέννησης: 6 Νοεμβρίου 2001

Θέση: Επιθετικός

Στα 22 του χρόνια πλέον, υπέγραψε συμβόλαιο για δεύτερη χρόνια στον Ολυμπιακό αποτελόντας μέλος του Ολυμπιακού Κ23. Ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα στη Λαμία, απ’ όπου και αποκτήθηκε πέρσι το καλοκαίρι από τους «ερυθρόλευκους».

Δημήτρης Ρέτσος

Ημ. Γέννησης: 7 Ιουλίου 2004

Θέση: Αμυντικός

Υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο, λίγο καιρό μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος με τους Νέους του Ολυμπιακού στη Super League Κ19. Από τη Θύελλα Αγίου Δημητρίου σε ηλικία 12 ετών ενσωματώθηκε στην «ερυθρόλευκη» ακαδημία και επί σειρά ετών είναι ποδοσφαιριστής του συλλόγου, φτάνοντας πλέον στον Ολυμπιακό Κ23.