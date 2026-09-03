Στην Αντάλιασπορ ο Ψεύτης
Ο 23χρονος Έλληνας τερματοφύλακας, αναζητά σταθερό χρόνο συμμετοχής και τη δυνατότητα να πάρει περισσότερα παιχνίδια. Στη νέα του ομάδα, η οποία αγωνίζεται στη δεύτερη κατηγορία της Τουρκίας, θα συναντήσει τον πρώην γκολκίπερ του Άρη, Χουλιάν Κουέστα.
Ο Ψεύτης έκανε τα πρώτα του βήματα στις ακαδημίες του ΠΑΣ Γιάννινα και του Αστέρα , ενώ το 2020 μετακόμισε στην Ιταλία για τη Μίλαν, αγωνιζόμενος με την Primavera των «ροσονέρι». Το 2023 αποκτήθηκε από τη Λουγκάνο, με την οποία δεσμεύεται έως το 2028.
Την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε ως δανεικός στην Άαχεν και στο δεύτερο μισό της χρονιάς μέτρησε δέκα συμμετοχές στην τρίτη κατηγορία της Γερμανίας, διατηρώντας δύο φορές ανέπαφη την εστία του. Πλέον, μέσω της Αντάλιασπορ, θέλει να αποκτήσει αγωνιστικό ρυθμό και να επιστρέψει στη Λουγκάνο έτοιμος να διεκδικήσει θέση βασικού.
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