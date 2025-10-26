Γιαννιώτης: «Κέρβερος» με απόκρουση πέναλτι κόντρα στη Μπεσίκτας (vid)
Για τον επιθετικό η ύψιστη χαρά είναι το σκοράρισμα. Για τον τερματοφύλακα μια απαραβίαστη εστία, ιδίως αν συνδυάζεται με απόκρουση πέναλτι.
Και μπορεί ο Ανδρέας Γιαννιώτης να μην κατάφερε να κρατήσει στο μηδέν τη Μπεσίκτας απέναντι στην Κασίμπασα, όμως γεύτηκε τη χαρά της απόκρουσης πέναλτι που έπαιξε καταλυτικό ρόλο στον βαθμό που απέσπασε τελικά η ομάδα του.
Στο 32΄συγκεκριμένα η Μπεσίκτας κέρδισε πέναλτι με το σκορ στο 1-0 υπέρ της, όμως ο Γιαννιώτης απέκρουσε την εκτέλεση του Έιμπραχαμ για να κρατήσει ζωντανή την ομάδα του!
Κι όχι μόνο αυτό, αλλά στα δευτερόλεπτα που ακολούθησαν η Κασίμπασα κατάφερε να ισοφαρίσει σε 1-1 στο 33, σκορ που έμεινε μέχρι τη λήξη του ματς.
Tertemiz pozisyonda penaltı çaldılar. Hakemlerin adaleti yok ama Allah'ın var işte. Hem penaltıyı kaçırdın hem de dönen topta golü yedin.— SariKirmiziDestan (@SarKirDes) October 26, 2025
Kasımpaşa - Beşiktaş #KSPvBJK pic.twitter.com/GtxKrO9Dts
