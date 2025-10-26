Ο Ανδρέας Γιαννιώτης έπαιξε κομβικό ρόλο στην ισοπαλία που απέσπασε η Κασίμπασα κόντρα στη Μπεσίκτας (1-1), καθώς απέκρουσε πέναλτι ενώ η ομάδα του βρισκόταν πίσω στο σκορ.

Για τον επιθετικό η ύψιστη χαρά είναι το σκοράρισμα. Για τον τερματοφύλακα μια απαραβίαστη εστία, ιδίως αν συνδυάζεται με απόκρουση πέναλτι.

Και μπορεί ο Ανδρέας Γιαννιώτης να μην κατάφερε να κρατήσει στο μηδέν τη Μπεσίκτας απέναντι στην Κασίμπασα, όμως γεύτηκε τη χαρά της απόκρουσης πέναλτι που έπαιξε καταλυτικό ρόλο στον βαθμό που απέσπασε τελικά η ομάδα του.

Στο 32΄συγκεκριμένα η Μπεσίκτας κέρδισε πέναλτι με το σκορ στο 1-0 υπέρ της, όμως ο Γιαννιώτης απέκρουσε την εκτέλεση του Έιμπραχαμ για να κρατήσει ζωντανή την ομάδα του!

Κι όχι μόνο αυτό, αλλά στα δευτερόλεπτα που ακολούθησαν η Κασίμπασα κατάφερε να ισοφαρίσει σε 1-1 στο 33, σκορ που έμεινε μέχρι τη λήξη του ματς.