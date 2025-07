Η Σάμσουνσπορ έχει καταθέσει πρόταση στην Ράκοβ για να κάνει δικό της τον Στράτο Σβάρνα, σύμφωνα με Ιταλό δημοσιογράφο.

Ο δημοσιογράφος Λορέντσο Λεπόρ, υποστηρίζει ότι η Σάμσουνσπορ έχει καταθέσει πρόταση στην Ράκοβ για να κάνει δικό της τον Στράτο Σβάρνα. Μάλιστα, σύμφωνα με τον Ιταλό, αυτή η πρόταση αγγίζει τις 700.000 ευρώ και τονίζεται στο εν λόγω ρεπορτάζ ότι «αναμένεται να φύγει από την Πολωνία αυτό το καλοκαίρι».

O 27χρονος αμυντικός έχει συμβόλαιο με τους Πολωνούς μέχρι το 2027 και μετράει ήδη με τον εν λόγω σύλλογο 98 ματς, 6 γκολ και 8 ασίστ, έχοντας πανηγυρίσει ένα πρωτάθλημα κι ένα Κύπελλο.

Exclusive: #Samsunspor have submitted an official €700k bid to #Raków for Greek defender Stratos #Svarnas.



Svarnas is expected to leave the Polish side this summer. pic.twitter.com/uBIfz05QlH