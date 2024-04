Η, ευρωπαϊκή αντίπαλος του Ολυμπιακού, Φενέρμπαχτσε έφτασε τα 128 γκολ τη φετινή σεζόν και έγινε η πρώτη τουρκική ομάδα στην ιστορία που καταφέρνει κάτι τέτοιο.

Λίγες ημέρες πριν ταξιδέψει στην Ελλάδα για να αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στα προημιτελικά του Europa Conference League, η Φενέρμπαχτσε δεν αντιμετώπισε προβλήματα κόντρα στην Αδάνα Ντεμίρσπορ και... ξεμπέρδεψε με τεσσάρα. Αυτή η νέα επιβλητική νίκη της ομάδας του Ισμαΐλ Καρτάλ μάλιστα, συνοδεύτηκε από ένα ιστορικό ρεκόρ.

Η Φενέρ, που ως γνωστόν πετάει φωτιές στην επίθεση, έφτασε τα 128 γκολ τη φετινή σεζόν που ακόμα... έχει δρόμο. Ακόμα κι έτσι πάντως, έγινε η πρώτη τουρκική ομάδα που πετυχαίνει κάτι τέτοιο, τόσα γκολ δηλαδή σε μια σεζόν και μάλιστα σε μόλις 45 παιχνίδια.

Fenerbahçe have broken the record for most goals scored within a single season in Turkish football history with 128 goals in 45 games. 🇹🇷



⚽️ 128 Goals

1⃣ Fenerbahçe, 2023/24



⚽️ 126 Goals

2⃣ Galatasaray, 1999/00



⚽️ 126 Goals

3⃣ Fenerbahçe, 2022/23



⚽️ 121 Goals

4⃣ Fenerbahçe,… pic.twitter.com/gvRqqmX2k1