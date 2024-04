O Οσάγι Σάμουελ, ο παίκτης που βρέθηκε στο επίκεντρο των επεισοδίων στο ματς με την Τράμπζονσπορ αποθεώθηκε από τους οπαδούς της Φενέρμπαχτσε κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης!

Κρίσιμη είναι η σημερινή γενική συνέλευση της Φενέρμπαχτσε, καθώς τα μέλη του συλλόγου θα αποφασίσουν τον τρόπο αντίδρασης στα τεράστια παράπονα που έχει ο σύλλογος από την ομοσπονδία της Τουρκίας και τη Λίγκα. Κατά τη διάρκεια της γενικής συνέλευσης, το «παρών» έδωσαν και αρκετοί παίκτες της ομάδας, ανάμεσά τους ο Οσάγι Σάμουελ, ο οποίος βρέθηκε στο επίκεντρο των επεισοδίων με τους οπαδούς της Τράμπζονσπορ, αφού η εικόνα του να βρίσκεται πάνω σε έναν οπαδό και να τον γρονθοκοπεί έχει κάνει το γύρω του κόσμου.

"Fight Like Your Fans" The graffiti of Fenerbahce referring to an incident in the match against Trabzonspor last week 🇹🇷#Turkiye #istanbul #Fenerbahçe #GFB #GencFenerbahceliler #ultrasgraffiti #art #footballfans pic.twitter.com/yKqc2g865i

— Ultras World (@Ultrasworld_uw) March 19, 2024

Μάλιστα, κατά την είσοδό του στο γήπεδο, ο Νιγηριανός αμυντικός αποθεώθηκε από τα μέλη της Φενέρ που βρέθηκαν στις εξέδρες. Θυμίζουμε, πως ο Οσάγι Σάμουελ μετά τα όσα θλιβερά έλαβαν χώρα στην Τραπεζούντα, έγινε γκράφιτι σε δρόμο της Κωνσταντινούπολης, στο οποίο εμφανιζόταν να χτυπά αντίπαλο οπαδό.