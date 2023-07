Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν: Ο πρόεδρος που επένδυσε στο πάθος για το ποδόσφαιρο

Πώς ο Ερντογάν χρησιμοποιεί το ποδόσφαιρο ως μέσο χειραγώγησης, άλλοτε συσπείρωσης των φίλων κι άλλοτε τιμωρίας των εχθρών του.

Το ποδόσφαιρο είναι κομμάτι του προσωπικού του μύθου. Παρουσιάζει τον εαυτό του ως ένα παιδί του λαού, ταυτόχρονα και φυσικό ηγέτη, ως έναν ισχυρό, δυναμικό επιθετικό, εντός και εκτός γηπέδων. Θα μπορούσε να κάνει μεγάλη καριέρα στα γήπεδα, όπως έχει αφήσει να εννοηθεί, αν κάποτε είχε δεχτεί την πρόταση της Φενέρμπαχτσέ. Όμως, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, διάλεξε τελικά για τον εαυτό του, άλλο δρόμο, τον οποίο διανύει, ακολουθώντας πιστά όσα τον δίδαξε το ποδόσφαιρο...

Το αθλητικό προφίλ του Τούρκου προέδρου είναι στενά συνδεδεμένο με το ποδόσφαιρο. Όχι πως απορρίπτει τα άλλα σπορ. Τον έχουμε δει ως φίλαθλο σε αγώνες στίβου και άλλων αθλημάτων, τον έχουμε δει να κάνει ποδηλασία αλλά και να παίζει ο ίδιος μπάσκετ (όπως σε ένα πρόσφατο βίντεο, στο οποίο ο Ερντογάν παίζει με συνεργάτες του σε ρόλο πλέι μέικερ -ενώ βεβαίως δεν τον μαρκάρει κανείς…).

President Erdoğan plays basketball with Communications Director Altun, Former NBA star Türkoğlu, MIT chief İbrahim Kalın, former Foreign Minister and Antalya lawmaker Çavuşoğlu and Youth and Sports Minister, in video recorded by Bursa lawmaker Mustafa Varank pic.twitter.com/qpLonaWeJu