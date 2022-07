Η Μπέρνλι υποβιβάστηκε στην Championship και ο Βουτ Βέγκχορστ, που είχε ξεκαθαρίσει πως θα αποχωρούσε σε τέτοια περίπτωση, υπέγραψε στη Μπεσίκτας ως δανεικός μέχρι το τέλος της σεζόν.

Σύντομη ήταν η περιπέτεια του Βουτ Βέγκχορστ στην Premier League και την Μπέρνλι. Μόλις έξι μήνες μετά την απόκτησή του από τη Βόλφσμπουργκ αντί 17,5 εκατομμυρίων ευρώ, οι Κλάρετς ανακοίνωσαν τον δανεισμό του Ολλανδού στράικερ στην Μπεσίκτας ως το τέλος της σεζόν.

Ο 29χρονος διεθνής φορ είχε θέσει όρο στη συμφωνία του με το κλαμπ όταν υπέγραψε ότι θα του επιτραπεί να αποχωρήσει σε περίπτωση που η Μπέρνλι υποβιβαζόταν. Όπερ και εγένετο, ανοίγοντας έτσι αυτόματα την πόρτα της εξόδου για τον Βέγκχορστ, ο οποίος, ομολογουμένως δεν προσέφερε τα αναμενόμενα, σκοράροντας μόλις δύο φορές σε 20 συμμετοχές.

Η Μπεσίκτας βρίσκεται ακόμα σε επαφές προκειμένου να προσθέσει στον δανεισμό και οψιόν αγοράς ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ, για να κρατήσει σε μόνιμη βάση τον άλλοτε στράικερ της Άλκμααρ στις τάξεις της.

We can confirm that Wout Weghorst has completed a season-long loan to Beşiktaş.



The 29-year-old has joined the Turkish Süper Lig side for the season after joining Burnley earlier this year from VfL Wolfsburg.



The Club would like to wish Wout well for his loan spell at Beşiktaş. pic.twitter.com/E6SK1lMPWR