Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Τουρκία η Χαλ του «Mr. Survivor», Ατζούν Ιλιτζαλί, κινείται για την απόκτηση του διεθνή μεσοεπιθετικού Δημήτρη Πέλκα.

Ο Δημήτρης Πέλκας έχει συμβόλαιο με τη Φενέρμπαχτσε μέχρι το 2023, όμως αναμένεται να μην το ολοκληρώσει και να αποχωρήσει στο θερινό μεταγραφικό παζάρι. Τις προηγούμενες μέρες δημοσιεύματα έχουν συνδέσει τον διεθνή μεσοεπιθετικό με τη Μπολόνια και τη Λειψία, ενώ σύμφωνα με ρεπορτάζ από την Τουρκία «παίζει» δυνατά το ενδεχόμενο πρότασης από τη Χαλ τις επόμενες ημέρες. Θυμίζουμε πως οι «τίγρεις» είχαν εκφράσει ενδιαφέρον για τον πρώην αρχηγό του ΠΑΟΚ και στην μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου.

Who is Dimitrios Pelkas? Lowdown on Greek international winger linked with Hull City | #hcafchttps://t.co/v9nq9ZZRHL