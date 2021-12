Μπακασέτας: «Σέρβιρε» το γκολ της ισοφάρισης στον αγώνα της Τράμπζονσπορ με την Αλτάι (vid)

Ο Τάσος Μπακασέτας έξι λεπτά μετά την είσοδο του στην αναμέτρηση της Τράμπζονσπορ με την Αλτάι δημιούργησε με εξαιρετική πάσα το γκολ της ισοφάρισης, το οποίο σκόραρε ο Κορνέλιους

Ο Τάσος Μπακασέτας πέρασε ως αλλαγή στον αγώνα της Τράμπζονσπορ με την Αλτάι, με την έναρξη του δεύτερου μέρους, αντικαθιστώντας τον Μανώλη Σιώπη, ο οποίος είχε ξεκινήσει βασικός. Έξι λεπτά μετά την είσοδο του στο παιχνίδι, στο 51', ο αρχηγός της Εθνικής έβαλε τη πρωτοπόρο του τουρκικού πρωταθλήματος, «Τράμπζον», στη διεκδίκηση των τριών βαθμών, καθώς με εξαιρετική πάσα «πάρε - βάλε» δημιούργησε το γκολ του Κορνέλιους για το 1-1. O διεθνής μεσοεπιθετικός μετράει 7 ασίστ και ισάριθμα γκολ σε 19 παιχνίδια τη τρέχουσα σεζόν, σε όλες τις διοργανώσεις.

Andreas Cornelius is on fire!🔥



3rd game in a row where he scores.✅#DanskerDong #Superlig #Trabzonspor #fcklivepic.twitter.com/67Udal9HIe