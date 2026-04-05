Εικόνες χάους στην Τουρκία μετά τη λήξη του Τράμπζονσπορ - Γαλατάσαραϊ

Η αναμέτρηση μεταξύ της Τράμπζονσπορ και της Γαλατάσαραϊ δεν άναψε φωτιές μόνο στη βαθμολογία του τουρκικού πρωταθλήματος, αλλά και... εντός αγωνιστικού χώρου.

Η μάχη του τίτλου στη Τουρκία «άναψε» για τα καλά, ιδιαιτέρως μετά και από τη «μεγάλη» νίκη της Τράμπζονσπορ επί της Γαλατάσαραϊ με 2-1, η οποία είδε την ομάδα της Τραπεζούντας να ανεβαίνει στη δεύτερη θέση της κατάταξης της τούρκικης Superleague, και να μειώνει στον πόντο τη διαφορά από την πρωτοπόρο «Τσιμ Μπομ».

Το highlight όμως της χθεσινής (04/04) αναμέτρησης δεν ήταν αγωνιστικό, αλλά προήλθε με τη λήξη του παιχνιδιού. Πιο συγκεκριμένα, με το τελικό σφύριγμα του αγώνα ξεκίνησε μία διαμάχη μεταξύ των παικτών των δύο ομάδων, με την κατάσταση να βγαίνει γρήγορα εκτός ελέγχου.

Την όλη φασαρία φαίνεται να ξεκίνησε ο Αμπντουλκερίμ Μπαρντακτσί της Γαλατασαράι, ο οποίος αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα και στη συνέχεια ακολούθησαν και οι υπόλοιποι, προτού επέμβουν οι ψυχραιμότεροι και από τους δύο πάγκους και αποσοβήσουν τη σύρραξη.

Η τουρκική λίγκα ανακοίνωσε τώρα πως θα μελετήσει ενδελεχώς το περιστατικό και θα επιβάλει τιμωρίες στους εμπλεκόμενους και των δύο συλλόγων. Η «ευνοημένη» του χθεσινού ματς πάντως είναι η Φενέρμπαχτσε, η οποία θα φιλοξενήσει σήμερα στην έδρα της τη Μπεσίκτας και σε περίπτωση που κερδίσει θα μειώσει και εκείνη με τη σειρά της τη διαφορά από τη Γαλατάσαραϊ.