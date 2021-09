Μπαλοτέλι: Η εκδίκησή του στον προπονητή που τον είχε αποκαλέσει άμυαλο (vid)

Ο Μάριο Μπαλοτέλι με γκολ και ασίστ βοήθησε την Ντεμιρσπόρ να φτάσει στην ολική επαναφορά και το 3-3 απέναντι στη Μπεσίκτας, απαντώντας με τον πανηγυρισμό του στον κόουτς που τον είχε χαρακτηρίσει άμυαλο πριν από μερικά χρόνια.

Ο Super Mario φαίνεται πως δεν είχε ξεχάσει ποτέ την ατάκα του Σεργκέν Γιαλσίν από το 2013.

Τότε, είχε αναφερθεί στον Μπαλοτέλι σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει και τον είχε αποκαλέσει άμυαλο.

Η αφορμή που είχε πάρει, είχε προέλθει λίγα χρόνια νωρίτερα, όταν ο Ιταλός επιθετικός είχε αστοχήσει σε τακουνιά, ολομόναχος, σε φιλικό προετοιμασίας της Μάντσεστερ Σίτι απέναντι στους Λ.Α. Γκάλαξι, με τον Ρομπέρτο Μαντσίνι να τον βγάζει από τον αγωνιστικό χώρο όντας έξαλλος.

Εν έτει 2021 και έχοντας βρει τον Γιαλσίν απέναντί του, ο Μπαλοτέλι σκόραρε με εκπληκτικό τρόπο για την Ντεμιρσπόρ στο 3-3 με την Μπεσίκτας, πήγε στον πάγκο των αντιπάλων του και έδειξε στον κόουτς ότι έχει μυαλό, θυμίζοντάς του όσα είχε πει για εκείνον...

Balotelli doesn’t look like he’s changed much. Here he is nearly starting a riot in Istanbul a few minutes ago.



Drops a little verbal grenade and then stands back to watch the chaos with a grin. pic.twitter.com/mBln3IaDC4